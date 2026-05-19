Gáldar Pride 2026: Manny Manuel, Inés Hernand y Ptazeta serán algunos de los artistas invitados

Gáldar celebrará del 18 al 21 de junio de 2026 la quinta edición de Gáldar Pride, una cita cultural y reivindicativa con la que el municipio sitúa en el centro la igualdad, el respeto, la libertad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+, según la información difundida por la organización.

Cartel Gáldar Pride 2026. / LP/DLP

El calendario concentra sus principales actos en el Recinto Cultural La Quinta, con una programación que combina galas, música en directo, actividades participativas y la entrega de los Premios Arkoiris, que volverán a cerrar el evento en la noche del domingo.

Cabezas de cartel

Entre los nombres anunciados figuran Manny Manuel, Ptazeta, Nueva Línea e Inés Hernand, que forman parte de los bloques centrales del programa. La organización encuadra la edición como Carnaval de Verano del municipio y señala que la agenda se despliega durante cuatro jornadas, con eventos de tarde y de noche y una propuesta específica de “Pride de día”.

Manny Manuel, Nueva Línea y Ptazeta. / LP/DLP

La noche del viernes

El viernes 19 de junio se celebrará uno de los eventos principales: la gala Queen of Queens, a partir de las 21:00 horas en el Recinto Cultural La Quinta. La presentación correrá a cargo de Inés Hernand y Samantha Ballantines, y el programa incluye actuaciones de Ptazeta, Dj Pepino Marino, Grimassira Maeva y la transformista La Caudilla, además de las participantes del concurso.

Drag del Gáldar Pride 2025. / LP/DLP

Tras la gala, la organización sitúa una de las novedades de 2026: la Noche Pride con “Furor, furor. The Show”, una propuesta inspirada en el formato televisivo y planteada con dos equipos, pruebas musicales y concursantes VIP. El espectáculo estará presentado por Alonso Caparrós y comenzará a las 23:30 horas en el escenario de La Quinta, después de una Glitter Party con taller de maquillaje.

La cabalgata y el gran mogollón

El sábado 20 de junio, a las 12:00 horas, la Plaza de Santiago acogerá la Carrera de Tacones, una de las actividades más reconocibles del evento, con pruebas y obstáculos que requieren completar el recorrido con tacones, según describe el programa.

Ya por la tarde, las calles de Gáldar serán escenario de la Gran Cabalgata, con salida prevista a las 17:00 horas desde el Paseo de los Guanartemes hasta su llegada al Recinto Cultural La Quinta, donde se celebrará el Gran Mogollón. En ese tramo final, la organización anuncia actuaciones de Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres.

El Pride de Día

El domingo 21 de junio estará dedicado al Gáldar Pride de Día. La programación sitúa el inicio a las 14:30 horas en el Recinto Cultural La Quinta, con actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show, además de la participación de DJ Ulises Acosta.

La clausura llegará con la gala de los Premios Arkoiris, que distinguirá a profesionales, empresas y colectivos por su labor de divulgación y defensa de los derechos LGTBIQ+ en Canarias, según la organización. El acto tendrá lugar a las 20:00 horas en La Quinta y estará presentado por Roberto Herrera y Paula Vázquez.