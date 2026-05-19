El Gobierno, el Cabildo y siete ayuntamientos rechazan paralizar la oposición a bombero en Gran Canaria

Con 196 votos a favor y 724 en contra, el Ayuntamiento de Mogán se ha quedado lejos de paralizar el concurso-oposición a bombero del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, cuyas primeras pruebas comienzan el 24 de mayo. La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, pretendía reunir el respaldo necesario (307 votos) con el objetivo de convocar una junta extraordinaria del ente, que sirviera para evitar que doce interinos en abuso de temporalidad tengan que pasar por el procedimiento para estabilizarse.

Bueno explicó este martes, en una segunda comparecencia pública celebrada en el hotel AC Iberia de la capital grancanaria, que la iniciativa no logró el apoyo del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria ni de los 18 municipios, que en conjunto son los que conforman el Consorcio y con cuyos votos ponderados se permite la convocatoria de la junta y la posibilidad de paralizar el concurso-oposición convocado.

Pero sí consiguió el respaldo de doce ayuntamientos, además de Mogán: Moya, Valleseco, Santa María de Guía, Firgas, Valsequillo, Agaete, Artenara, Arucas, Teror, Vega de San Mateo y Telde, que según resaltó Bueno, son de distintos colores políticos. En cambio, rechazaron sumarse el Ejecutivo autonómico, el Cabildo de Gran Canaria y los municipios de Gáldar, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Tejeda, Agüimes, Ingenio y La Aldea de San Nicolás.

Bueno lamentó especialmente la negativa del Gobierno regional, cuyo respaldo, con unos 200 votos ponderados, habría resultado decisivo para forzar la convocatoria de la junta extraordinaria. “Para nosotros ha sido un mazazo”, lamentó Bueno, quien aseguró desconocer el motivo por el que la administración autonómica ha decidido no atender esta demanda y remitió al "presidente del Gobierno de Canarias" para conocerlo.

Junta urgente

Pese a este revés, la alcaldesa avanzó que el propio Consorcio convocó "de manera urgente" a todos los alcaldes y alcaldesa a una junta extraordinaria para el proximo 21 de mayo. "Yo no sé lo que va a pasar ahí, no sé qué se va a votar, no sé lo que nos va a decir", aseguró Bueno, pero mantiene que defenderá la paralización del concurso-oposición para cubrir 37 plazas, con el objetivo de corregir las bases y que los doce interinos puedan pasar por un proceso de estabilización acorde a su situación.

A juicio de la alcaldesa de Mogán, “no es una cuestión técnica, es una cuestión de voluntad”, subrayó, al tiempo que pidió “humanizar” una situación que afecta directamente a doce familias. En este sentido, apeló tanto a la “responsabilidad política” como a la “legalidad” para resolver el conflicto. “No entendemos que se obligue a estas personas a examinarse cuando, previsiblemente, acabarán ganando en los tribunales”, sostuvo.

En la vía judicial

Por su parte, el portavoz de los bomberos interinos, Miguel Ángel García, criticó los plazos del proceso selectivo, al considerar que se ha convocado con escaso margen. “Nos avisan con apenas tres semanas para unas pruebas que requieren años de preparación. Es una situación difícil de justificar”, señaló.

Además, recalcó que el colectivo cuenta con respaldo jurídico suficiente para no tener que pasar por este procedimiento, al que consideran injusto tener que presentarse porque ya superaron un proceso selectivo que se prolongó durante una década y culminó en 2020. Aunque aprobaron, quedaron fuera de las 27 plazas convocadas y accedieron como interinos desde una lista de reserva, desempeñando desde entonces funciones estructurales. Por ello, reclaman su estabilización por concurso de méritos. “Cumplimos todos los requisitos”, remarcó García.

Los afectados mantienen abiertos frentes judiciales contra la Oferta Pública de Empleo de 2024 y las bases del proceso. Sin embargo, a falta de un cambio de posición de las administraciones que concentran la mayoría de los votos, el concurso-oposición sigue adelante y los doce interinos deberán, en principio, presentarse a partir del día 24.