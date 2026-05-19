El Gobierno de Canarias adjudica por 8,49 millones la mejora de la seguridad de los túneles de la GC-1Adolfo Cañas y Piedra Santa

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias ha adjudicado por 8,4 millones de euros las obras de adecuación de los túneles de la GC-1 Adolfo Cañas y Piedra Santa, con un plazo de ejecución de 15 meses. Se trata de unas obras que responden a la necesidad de adaptar las infraestructuras a la Directiva Europea 2004/54/CE, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de la Red Transeuropea de Carreteras.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas (SICE), Obras Subterráneas y Pérez Moreno, ha resultado la adjudicataria, al obtener la mayor puntuación en el proceso de licitación, con 98,50 puntos sobre 100, tras un proceso de licitación abierto iniciado en 2025.

Como el expediente no pudo cerrarse dentro del ejercicio previsto del año pasado, se ha reordenado la inversión en dos anualidades: 6,51 millones en 2026 y 1,97 millones en 2027. Además, se ha reservado un 10% del importe de adjudicación, unos 849.446 euros, como retención para la certificación final de la obra.

La intervención contempla actuaciones de obra civil, instalaciones de seguridad, sistemas de evacuación, ventilación, iluminación y control, además de la renovación de las comunicaciones y la adaptación de la señalización a la normativa vigente.

Las obras

Las actuaciones incluyen la construcción de una galería de evacuación de unos 774 metros en el túnel de Adolfo Cañas, que contará con dos salidas peatonales de emergencia, así como la implantación de sistemas de protección contra incendios en el túnel de Piedra Santa, con un nuevo depósito de agua y un grupo de presión. También se ejecutarán mejoras en drenaje e impermeabilización, ventilación, iluminación LED y sistemas de comunicación, incluyendo radio, megafonía y red de emergencias.

En materia de seguridad y control, el proyecto incorpora la renovación de la señalización vertical y horizontal, la mejora de los sistemas eléctricos y de continuidad energética, así como la integración de todos los equipos en el sistema de control del túnel. Asimismo, se prevé un plan de auscultación para el seguimiento del comportamiento estructural durante la excavación de la galería.

Medidas para el tráfico

Además de la oferta económica y la planificación constructiva, se ha valorado la minimización de la afección al tráfico en la GC-1, una de las principales vías de Gran Canaria.Dado que los túneles permanecerán abiertos al tráfico durante las obras, la planificación contempla medidas específicas para reducir la afección a la circulación en la GC-1.

Entre ellas, la ejecución de trabajos en horario nocturno, la planificación de desvíos, la gestión de los entronques de la nueva galería y la instalación de señalización temporal de seguridad. La señalización horizontal y los remates finales se ejecutarán en último lugar para evitar confusión en los usuarios de la vía.

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El contrato establece que el inicio de los trabajos se producirá tras la firma del acta de comprobación del replanteo, una vez formalizada la adjudicación y resueltos los posibles recursos administrativos. A partir de ese momento, el plazo de ejecución será de un año y tres meses, tras los cuales se procederá a la recepción de las obras y se abrirá un periodo de garantía de dos años.