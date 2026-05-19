Gran Canaria registra la Gasolina 95 más barata de Las Palmas este martes a 1,249 euros el litro

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,249€ el litro en CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,279€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 en la isla de Gran Canaria, a 1,399€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,429€ el litro en la estación de servicio PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Hoy martes 19 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

Para la Gasolina 98 más barata de Gran Canaria hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,395€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L., que está a 1,395€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Gran Canaria de hoy martes 19 de mayo, está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, en la estación CANARY OIL, S.L., donde está a 1,249€ el litro. La otra opción está en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, a 1,279€ el litro en la estación PLENERGY.

El gasoil más barato lo encontraremos en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación CANARY OIL, S.L. en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde el diésel está a 1,399€ el litro. La segunda mejor opción está en Las Palmas de Gran Canaria, a 1,429€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

En cuanto el diésel más barato de Lanzarote, la estación de servicio PLENERGY de Arrecife en CALLE LEON Y CASTILLO, 139 tiene un precio de 1,515€ el litro.

Lanzarote tiene hoy, martes 19 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación de servicio PLENERGY a 1,397€ el litro. La segunda más económica de la isla de Lanzarote estaría en Arrecife, PLENERGY, en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde el litro está a 1,397€.

La estación de SPL en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Lanzarote, a 1,527€ el litro. Otra opción está en Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, en la estación SPL a 1,527€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, martes 19 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,349€.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,439€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,439€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde está a 1,249€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación PLENERGY que tiene la Gasolina 95 a 1,279€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 1,399€ el litro. La estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,440€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,477€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,439€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON JINAMAR. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,440€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [19/05/2026 8:08:34]