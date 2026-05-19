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Homenaje en Telde a Francisco Santana, referente del Juego del Garrote en Gran Canaria

El acto incluye el descubrimiento de una placa y una exhibición del Juego del Garrote Tradicional Canario, una disciplina vinculada al patrimonio cultural inmaterial

Cartel anunciador del acto de descubrimiento de la placa en recuerdo de Maestro Paquito.

Cartel anunciador del acto de descubrimiento de la placa en recuerdo de Maestro Paquito. / LP/DLP

Yeremi Almeida González

Yeremi Almeida González

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde homenajea a Francisco Santana Suárez, conocido como Maestro Paquito, quien durante años impartió clases del Juego del Garrote Tradicional Canario, una disciplina vinculada al patrimonio cultural inmaterial. El se celebrará este jueves 21 de mayo, a las 18.30 horas con el descubrimiento de una placa en la Casa Condal de Telde, lugar en el que impartió clases entre 1979 y 1984.

Un referente del Juego del Garrote en Gran Canaria

La iniciativa parte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde y busca recordar la trayectoria de una figura vinculada al Juego del Garrote Tradicional Canario en Gran Canaria, una disciplina asociada a las tradiciones populares del archipiélago canario.

La Casa Condal como espacio de enseñanza

La Casa Condal fue el escenario en el que Maestro Paquito desarrolló su labor formativa durante cinco años, en un periodo señalado como relevante para la conservación y transmisión de esta práctica tradicional.

Casa Condal de Telde

Memoria y reconocimiento institucional

El concejal de Cultura, Juan Martel, enmarca el acto como una acción de reconocimiento a quienes contribuyeron a mantener vivas las costumbres del municipio y a formar a distintas generaciones. En sus palabras, se trata de “un ejercicio de memoria y reconocimiento” hacia quienes dedicaron su vida a sostener estas tradiciones.

Noticias relacionadas y más

Exhibición del garrote tradicional

El homenaje incluirá también una exhibición del Juego del Garrote Tradicional Canario, prevista como parte de la jornada en la Casa Condal de Telde. Desde el área de Cultura se invita a la ciudadanía a asistir al acto público.

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