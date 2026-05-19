¿Es la iglesia de Santiago de Gáldar un santuario solar? Un estudio prueba que la cúpula del templo está orientada al sol

Un estudio desarrollado durante cuatro años ha permitido demostrar la orientación astronómica del Templo Santuario de Santiago de los Caballeros de Gáldar, donde la luz solar entra de forma precisa en determinados momentos del año para iluminar elementos simbólicos y litúrgicos del altar mayor. La investigación, realizada entre 2021 y 2025 por José Carlos Gil Carreras y Rosetta Martorell Martinón, miembros del Departamento de Arqueoastronomía de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias Henrietta Swan Leavitt, concluye que la cúpula y las vidrieras del templo fueron diseñadas con una orientación deliberada vinculada a los movimientos del sol.

El estudio demuestra que en fechas concretas, como el Equinoccio de Primavera, la festividad de Santiago el Chico y especialmente el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, los rayos solares atraviesan las cristaleras del tambor de la cúpula y se proyectan directamente sobre el Tabernáculo, el Manifestador y el Altar Mayor, recorriendo además la imagen del Cristo Crucificado y el Cristo de la Vera Cruz.

Los investigadores explican que el fenómeno comienza de manera más tenue durante el equinoccio y alcanza su máxima intensidad coincidiendo con la principal festividad del municipio. Ese día, la luz ilumina directamente el centro litúrgico del templo, lo que refuerza la hipótesis de que la disposición arquitectónica responde a una intención simbólica y religiosa previamente calculada. Para conseguir ese juego de luz e incidencia sobre la imagen en tan singular día tuvo que haber una correcta medición y orientación de la cúpula antes de su construcción.

Mediciones, cálculos y observaciones

La investigación se apoyó en sondeos, imágenes, mediciones de precisión y cálculos computacionales que permitieron identificar las fechas y alineaciones más significativas. Posteriormente, los resultados fueron comprobados mediante observaciones in situ realizadas durante varios años, confirmando la incidencia de la luz solar sobre distintos elementos del santuario.

Un rayo de sol apunta al Tabernáculo de la iglesia de Gáldar. / LP/DLP

Aunque el templo sigue la habitual orientación este-oeste presente en gran parte de las iglesias cristianas, el trabajo aporta una novedad hasta ahora no demostrada: la colocación específica de las vidrieras y la alineación de la cúpula para generar un auténtico juego de luz sobre el altar.

Según los autores, para conseguir este efecto fue necesario un importante conocimiento técnico y astronómico en el momento de la construcción de la cúpula, lo que demuestra una planificación arquitectónica muy precisa.

Respaldo científico y patrimonial

El estudio ha sido avalado por el doctor en Astrofísica Juan Antonio Belmonte Avilés, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias especializado en arqueoastronomía y astronomía cultural. También cuenta con el respaldo del doctor Juan Sebastián López García, cronista oficial de Gáldar y director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria.

La investigación contó además con la colaboración del párroco del templo, Manuel Reyes Brito, y del sacristán, Juan Santana Medina.

Un edificio cargado de simbolismo

La Iglesia de Santiago de Gáldar es uno de los templos más importantes de Gran Canaria y uno de los principales ejemplos del Neoclasicismo religioso en Canarias. La fábrica actual, levantada en el siglo XVIII, está vinculada a figuras como Antonio José Eduardo y Villareal y Diego Nicolás Eduardo, responsable también del remate neoclásico de la Catedral de Canarias.

Más allá de su valor arquitectónico, el santuario ocupa un lugar de gran relevancia histórica y simbólica. En este espacio se encontraba el antiguo Palacio de los Guanartemes y, según las crónicas, allí se celebraron ceremonias religiosas y enterramientos tras la Batalla de Ajódar, una de las derrotas más importantes sufridas por las tropas castellanas durante la conquista de la isla.

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Con esta investigación, el templo galdense incorpora ahora una nueva dimensión patrimonial y científica, al quedar demostrada la relación entre su arquitectura, el calendario litúrgico y los movimientos solares, en un diálogo entre fe, historia y astronomía que ha permanecido oculto durante siglos.