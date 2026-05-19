Ingenio destina de sus remanentes cerca de ocho millones para urbanizar, asfaltado y servicios básicos

Cerca de ocho millones de euros provenientes de una modificación de créditos han sido aprobados este martes en un pleno extraordinario con el objetivo de cubrir las necesidades económicas de diferentes áreas como urbanismo, infraestructuras y servicios públicos. Las partidas más destacadas son las destinadas a Urbanismo, con 1.300.000 euros. Parte de esta cantidad está destinada a finalizar la urbanización de La Montañeta y comenzar el desarrollo de la zona del Santísimo, donde irá el nuevo centro de salud. También figuran el Área de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) de las viviendas de Cuesta Caballero, con 200.000 mil euros y 400.000 euros para abastecimiento de agua y mantenimiento de alcantarillado.

La propuesta salió adelante con 12 votos a favor del grupo de gobierno y siete abstenciones de los cuatro del PSOE Ingenio, uno de Agrupa Sureste y las dos concejalas no adscritas.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, defendió el uso de los remanentes municipales como una medida necesaria para atender las prioridades más urgentes del municipio. Martín explicó que el techo de gasto limita la capacidad ordinaria del Ayuntamiento y subrayó que el gobierno actúa con prudencia para no llevar al Ayuntamiento a una situación de déficit en 2027. “El uso de los remanentes tiene que ser muy controlado”, explicó.

Martín añadió que, aunque algunos proyectos no lleguen a ejecutarse a tiempo por el volumen de trabajo o por la lentitud de los procedimientos administrativos, el Ejecutivo local prefiere intentarlo antes que quedarse paralizado. “No nos hemos quedado con los brazos cruzados, y el dinero no se pierde”, resumió la alcaldesa, que presenta estas modificaciones como una apuesta por movilizar recursos en beneficio directo del municipio.

Críticas de la oposición

El grupo socialista cargó contra el gobierno de Ingenio por mover casi ocho millones “a la carrera y a mitad de año” mediante suplementos y créditos extraordinarios, lo que demuestra que los presupuestos “se hicieron deprisa, sin rigor ni planificación, a base de corta y pega del año anterior”. Para el PSOE, llamar ahora “gastos necesarios” a partidas a las que no se destinó ni un euro en diciembre es “improvisación y falta de capacidad de gestión, o dicho de otra manera, inutilidad política en la visión de desarrollo del municipio”.

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Por su parte, Agrupa Sureste, denunció que esto es “otro episodio de improvisación y propaganda política” por parte del grupo de gobierno, a solo un año de las elecciones. A su juicio, el escenario es claro: “improvisación, falta de gestión y ninguna hoja de ruta económica”