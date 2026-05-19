Noelia García, portavoz de las familias de los doce bomberos interinos del Consorcio de Gran Canaria: "No les cuesta nada sacar las doce plazas de la convocatoria"
La representante esperaba contar con los apoyos de las administraciones públicas para evitar que los afectados tuviesen que presentarse de nuevo a una oposición
¿Cómo ha vivido toda esta situación?
Ya no solo por cómo se ha dado: diez años de oposición, luego entran como interinos en 2020, después unos seis años sin que sacaran una convocatoria... Ha sido como una montaña rusa. Luchan mucho por conseguir algo, una oposición aprobada y ahora se ven obligados de nuevo a opositar. No lo entendemos.
¿Cómo valora el resultado de los apoyos recibidos de las administraciones públicas?
El apoyo recibido de las 12 administraciones lo valoro positivamente, sin embargo, no se entiende que el resto, incluido el Cabildo y el Gobierno de Canarias, no vean la injusticia social a la que nos someten desde el punto de vista humano. Porque no afecta sólo a 12 bomberos, sino a sus 12 familias que somos ciudadanos de sus municipios. La verdad es que pensábamos que iban a apoyarnos porque no les cuesta nada sacar las doce plazas de la convocatoria.
¿Qué espera de la junta del próximo jueves?
Espero sentido común, que reconozcan que lo pueden parar y que paralicen el procedimiento o extraigan las 12 plazas de la convocatoria.
¿Qué ocurrirá con los doce interinos si se celebra el concurso-oposición como está previsto?
Pues que tristemente, si suspenden, nos quedamos 12 familias en la calle, con todo lo que ello conlleva.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, aseguró que previsiblemente la Justicia acabe dando la razón a los doce interinos.
Claro que nos darán la razón a la larga, porque Europa ya ha dicho que no se puede tener a un interino en abuso de temporalidad. Y la solución no es sacar una convocatoria. La solución es la fijeza. Si jurídicamente se sabe que eso va a ser así, pues que saquen las doce plazas.
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