Los propietarios del edificio Águila Playa de Gran Canaria preparan una derrama de 200.000 euros para reparar el muro derrumbado por la borrasca Therese

Durante la noche del miércoles 18 de marzo, el fuerte oleaje que produjo la borrasca Therese derrumbó el muro del complejo Águila Playa que da al mar. La virulencia de las olas derribó un total de veinte metros de la superficie, pero la suerte quiso que el suceso ocurriera en torno a las 21:20 de la noche, hora a la que no había ningún viandante o bañista transitando la zona, por lo que no hubo que lamentar daños personales. A día de hoy, la comunidad de propietarios prepara una derrama extraordinaria con un presupuesto estimado de alrededor de 200.000 euros para poder comenzar la reparación del espacio y solicitan al Consistorio de San Bartolomé de Tirajana que gestione la solicitud de licencia de obra a la mayor brevedad posible, debido a que ya han transcurrido dos meses desde que acaeció este incidente.

El administrador de la comunidad de vecinos, Nauzet Coronado García, asegura que ya habían presentado la solicitud de la licencia de obra desde junio del pasado año, debido a que el muro ya arrastraba un considerable deterioro que preocupaba a los vecinos, quienes ya auguraban que el mal estado de la estructura podría "causar un problema" más temprano que tarde. Según apunta Coronado, lo primero que necesitaban era la aprobación de la obra por parte de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, quienes dieron su autorización para el arreglo el día 23 de febrero de 2026. El administrador afirma que desde que tuvieron el visto bueno por parte de Costas, presentaron la solicitud de licencia de obra al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, pero aún está pendiente de tramitación, según han confirmado fuentes municipales.

Preocupación vecinal

Coronado relata que "los vecinos están preocupados por si llega otro golpe de mar que pueda provocar aún más desperfectos en la estructura" ya dañada que se encuentra al lado de una playa por la que transitan bastantes personas que corren el riesgo sufrir alguna lesión si hay un desprendimiento. Por otro lado, señala que el muro conecta con una zona ajardinada de uso común y se encuentra muy próximo a la piscina para adultos, también comunitaria. Sin embargo, relata que el arquitecto que han contratado desde la comunidad ha tranquilizado a los vecinos asegurándoles que la piscina cuenta con una estructura independiente y que no deben preocuparse por que los daños del muro se extiendan hasta allí.

Escombros del muro perteneciente al complejo Águila Playa que derribó la borrasca Therese. / LP/DLP

Agilizar trámites

El administrador solicita al Consistorio de San Bartolomé de Tirajana que gestione con la mayor celeridad posible la solicitud de licencia de obra para que pueda efectuarse la reforma cuanto antes. "Ya hemos pagado la tasa de obra, presentamos el proyecto con su croquis y las fotografías, pero todavía seguimos esperando", critica Coronado. El encargado de la administración de la comunidad añade que ha visitado "varias veces el Ayuntamiento" y le han dicho que solo tienen "un técnico para gestionar más de cien expedientes". "Creo que la Administración Pública debería emplear, como mínimo, a otro técnico que pueda aligerar el ritmo de trabajo o contratar algún servicio externo que los ayude a agilizar la tramitación de expedientes", añade.

Presencia de escombros

Por otro lado, Coronado también denuncia que "los escombros, que todavía se encuentran amontonados en la playa después de dos meses, deberían tener un vallado, una señalización y un balizamiento mucho mayores porque se trata de una superficie muy extensa, con segmentos que se pueden desprender con facilicidad y que apenas está delimitada". El administrador anuncia que los vecinos del complejo celebrarán una Junta de Propietarios el próximo mes para comparar los presupuestos de cuatro empresas y sostiene que el seguro cubrirá una parte del daño ocasionado. Los más de 220 propietarios que conforman el inmueble Águila Playa han acordado que la obra "no se limitará a la reconstrucción del muro, sino que también incluirá una rampa que conduzca a la playa para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida", según aclara el encargado.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana afirma que ya disponen de la solicitud de licencia de obra presentada por la comunidad de propietarios del complejo, que ya la están estudiando y que esperan tramitarla en breve, pero recuerdan que los plazos para estos asuntos suelen ser largos porque tienen que manejar una gran cantidad de expedientes.