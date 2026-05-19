¿Rebaja en el aparcamiento del Hospital Insular? El Cabildo se compromete a revisar las tarifas

El Cabildo de Gran Canaria estudiará la rebaja de las tarifas del aparcamiento del Hospital Insular-Materno Infantil tras el apoyo unánime de todos los grupos políticos a una moción presentada por el Partido Popular en comisión de pleno.

La iniciativa insta a la Corporación insular, titular de las instalaciones, a modificar el contrato vigente con la empresa concesionaria para abaratar los precios del estacionamiento, una reclamación sostenida desde hace años por trabajadores del centro, pacientes y familiares, especialmente en los casos de larga estancia hospitalaria.

El acuerdo aprobado incorpora una transaccional planteada por los socios del gobierno insular para encargar previamente los informes jurídicos y económicos necesarios. Estos estudios deberán determinar el encaje legal y financiero de una eventual modificación del contrato de explotación, con el objetivo de fijar precios más asumibles tanto para la tarifa por hora como para los abonos mensuales.

Según denuncian representantes de los trabajadores y usuarios del hospital, el abono mensual de 200 horas, uno de los más demandados, ha pasado de 69,95 euros en 2024 a 74,25 euros en la actualidad. También se ha incrementado el precio por hora, fijado en 2,58 euros durante los primeros 60 minutos, con un máximo diario que alcanza los 18,95 euros.

Durante el debate de la moción, la consejera popular Pepa Luzardo defendió que el coste actual del aparcamiento resulta “cada vez más inasumible” para el personal sanitario, los pacientes y sus familias. La representante del PP subrayó que muchas personas que acuden al centro lo hacen en situaciones especialmente delicadas y deben asumir, además, un gasto elevado por estacionar junto al hospital.

Quejas por limpieza, mantenimiento y seguridad

La moción también reclama al Cabildo la realización de inspecciones periódicas, al menos una vez al mes y con especial atención a los fines de semana, para verificar el cumplimiento de las cláusulas del contrato relativas a la limpieza, el mantenimiento y la seguridad del recinto.

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El PP sostiene que las quejas ciudadanas por la suciedad acumulada y los problemas de seguridad en las instalaciones se han incrementado en los últimos meses.