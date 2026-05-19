El restaurante de este municipio de Gran Canaria donde ofrecen cocina tradicional canaria: la ropa vieja de cochino canario es imprescindible

Hay establecimientos en Gran Canaria que todavía conservas las recetas tradicionales y buscan ofrecer a sus clientes gastronomía canaria. Uno de ellos es el Restaurante El Guachinche, un local ubicado en el municipio de Agüimes, un lugar perfecto para disfrutar de los sabores de siempre en la isla.

El restaurante centrado en la cocina canaria tradicional cuenta con sellos personales de Doña Luisa, donde ahora Santiago mantiene el recetario de su madre.

Cocina tradicional canaria

El local cuenta con una carta en la que se puede encontrar una variedad de platos de la cocina canaria en la que los comensales no saben porque elaboraciones decantarse. Algunos de los platos que más llaman la atención para abrir apetito son el queso asado (4 estaciones) con mojo, mermelada y miel de palma, el timbal de aguacate y batata o el almogrote.

Entre los platos más recomendados del establecimiento se encuentra la ropa vieja de cochino canario, elaborada con carne deshilachada y siendo uno de las elaboraciones que más conquistan a sus clientes. El bichillo con papas arrugadas también es un plato imprescindible que destaca por su sabor y tamaño.

Otra opción son las costillas deshuesadas en salsa de higos y castañas, una receta del siglo XIX que no deja indiferente a quienes la prueban.

Postres caseros

Hay locales que también marcan la diferencia con sus postres caseros que conquistan a los amantes del dulce. En El Guachinche cuenta con diferentes mousses y tartas artesanales como el mousse de gofio con toque de bienmesabe o el de clipper, productos característicos de las islas. La tarta de coco o la mousse de chocolate también son dos elaboraciones perfectas para culminar la comida.

Reconocimientos

El restaurante suma varías reconocimientos gastronómicos. Entre ellos, destaca el primer premio del certamen “Caracol de Oro 2022”, conseguido por Santi Gorrín gracias a su receta de caracoles en salsa picante de tomates, uno de los platos que forman parte habitual de la carta.

Horario y ubicación

El Guachinche se encuentra en la calle Doctor Joaquín Artiles, 46, en el municipio de Agüimes. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que recoge la satisfacción de los clientes que han visitado el local y han disfrutado de platos tradicionales de la gastronomía canaria.

Abre de miércoles a viernes de 13:00 a 16:30 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario hasta las 17:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.