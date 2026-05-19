Santa Brígida celebra una semana de actividades para promover hábitos saludables y bienestar

El Centro de Salud de Santa Brígida celebra talleres, charlas y pruebas de detección precoz centrados en la prevención, la promoción de hábitos saludables y el bienestar emocional de la población. Lo hace con motivo de las VII Jornadas de Salud Comunitaria bajo el lema ‘Construyendo bienestar juntos’ que tendrán lugar hasta el 22 de mayo.

Talleres para hábitos saludables y bienestar

A lo largo de la semana, el programa propone actividades participativas dirigidas a distintos grupos de población. Entre los contenidos figuran sesiones sobre alimentación saludable y equilibrada, lectura de etiquetas nutricionales, hábitos saludables en la infancia, ejercicio físico adaptado y bienestar emocional. También se contemplan acciones lúdicas y divulgativas orientadas a reforzar estilos de vida saludables.

Cribados y prevención de enfermedades prevalentes

Las jornadas incorporan estaciones de cribado y prevención para la detección precoz y la sensibilización sobre enfermedades prevalentes. En este apartado destacan las acciones vinculadas a la prevención del cáncer de piel, cáncer oral y cáncer de mama, junto con actividades relacionadas con la prevención de enfermedades cardiovasculares y la realización de pruebas básicas de salud.

Acto de apertura de las Jornadas de Santa Brígida / LP/DLP

Información administrativa y envejecimiento activo

El calendario incluye, además, espacios informativos sobre el funcionamiento de la unidad administrativa de los centros de salud, talleres orientados al envejecimiento activo y propuestas centradas en la salud emocional y el bienestar psicológico, con el objetivo de acercar recursos y recomendaciones prácticas a la ciudadanía hasta este viernes, 22 de mayo.

Apertura institucional y colaboración local

La inauguración tuvo lugar el lunes con la participación de la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Almudena Lorenzo; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; la concejala de Salud Pública del Ayuntamiento, María Sánchez-Fernaud Vega; el director de la Zona Básica de Salud de Santa Brígida, Yoel Anta, y la subdirectora, Sandra Morales. Durante la apertura, Lorenzo subrayó el papel de la atención primaria en la prevención, la promoción de la salud y el trabajo comunitario cercano, además de agradecer la colaboración municipal.

Reconocimiento a profesionales jubilados

El acto inaugural incluyó un homenaje a cuatro profesionales jubilados del centro: Concepción Matoso, José M. Marrero, Eva Durán y Máximo Guerra, médicos y personal de enfermería que desarrollaron buena parte de su trayectoria al servicio de la población del municipio.