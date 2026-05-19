Santa Brígida celebra sus VII Jornadas de Salud Comunitaria enfocadas en la prevención y el bienestar

El Centro de Salud de Santa Brígida, adscrito a la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, celebra del 18 al 22 de mayo las VII Jornadas de Salud Comunitaria bajo el lema ‘Construyendo bienestar juntos’. La iniciativa está organizada por el equipo de profesionales de la Zona Básica de Salud del municipio en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Brígida.

El programa reúne actividades dirigidas a la ciudadanía y orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables, la prevención de enfermedades y el bienestar emocional, con el objetivo de reforzar el papel de la Atención Primaria como ámbito de referencia para el cuidado de la salud y el trabajo comunitario.

“El valor de la atención primaria y su capacidad transformadora a través de la prevención, la promoción de la salud y el trabajo comunitario "

La apertura de las jornadas tuvo lugar este lunes con la participación de la directora médica de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, Almudena Lorenzo; el alcalde de Santa Brígida, José Armengol; la concejala de Salud Pública, María Sánchez-Fernaud Vega; el director de la Zona Básica de Salud, Yoel Anta, y la subdirectora, Sandra Morales.

Durante el acto inaugural, Almudena Lorenzo subrayó “el valor de la atención primaria y su capacidad transformadora a través de la prevención, la promoción de la salud y el trabajo comunitario cercano a las personas”, y agradeció la colaboración de la corporación local en la organización de la iniciativa.

Profesionales que no se olvidan

La inauguración incluyó también un reconocimiento a cuatro profesionales jubilados del centro: Concepción Matoso, José M. Marrero, Eva Durán y Máximo Guerra. Se trata de médicos y personal de enfermería que han desarrollado buena parte de su trayectoria profesional vinculada a la atención sanitaria del municipio.

El homenaje se planteó como un agradecimiento a su dedicación y compromiso con la asistencia a la población de Santa Brígida, según el contenido del acto.

Una semana cargada de talleres

A lo largo de la semana se desarrollarán talleres, charlas y propuestas participativas para diferentes perfiles de población. Entre los contenidos previstos figuran sesiones sobre alimentación saludable y equilibrada, lectura de etiquetas nutricionales, hábitos saludables en la infancia y ejercicio físico adaptado.

Las jornadas incorporan además actividades centradas en el bienestar emocional, junto a acciones lúdicas y divulgativas con el objetivo de fomentar estilos de vida saludables en la población.

El programa contempla estaciones de cribado y prevención para la detección precoz y la sensibilización sobre enfermedades prevalentes. Entre ellas se incluyen acciones relacionadas con la prevención del cáncer de piel, cáncer oral y cáncer de mama.

También se han previsto actividades vinculadas a la prevención de enfermedades cardiovasculares y la realización de pruebas básicas de salud, además de espacios informativos sobre el funcionamiento de la unidad administrativa de los centros de salud.

El envejecimiento activo

Dentro del calendario de actividades figuran talleres orientados al envejecimiento activo, con propuestas diseñadas para mejorar el autocuidado y el mantenimiento de hábitos saludables.

La programación se completa con iniciativas centradas en la salud emocional y el bienestar psicológico, en línea con el enfoque comunitario que guía las jornadas en el municipio.