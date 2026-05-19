Los vecinos de San José del Álamo en Teror tendrán que buscar carreteras alternativas por las obras

El Cabildo iniciará a finales de este año las obras de acondicionamiento de 4,5 kilómetros de la carretera de San José del Álamo en Teror (GC-211), que se prolongarán durante todo 2027. El consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, anunció a los vecinos que el proyecto presupuestado en 3,6 millones se ejecutará en dos fases y durante algunos momentos se realizarán cortes totales del tráfico que obligarán a los usuarios a recurrir a vías alternativas.

Augusto Hidalgo y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, se reunieron en la tarde de este martes en la sede de la Asociación de Vecinos La Ermita con el barrio de San José del Álamo para presentarles la obra que afectará a su carretera, que da continuidad a otras obras anteriores en el trazado, y que será previa al ensanche del centenario puente de Miraflor, que obligará también al cierre de la carretera general de Teror (GC-21) durante casi cinco meses y que llevará a los automovilistas a entrar por San José del Álamo desde la capital para desplazarse al casco de la villa mariana.

Expropiaciones para la tercera fase

Obras Públicas trabaja ya en la licitación de estos trabajos para poder publicar la licitación en semanas, con una dotación inicial de casi 3,6 millones. El Cabildo avanzó que la actuación se ejecutará en dos fases. La primera entre el cruce con la carretera de Teror (GC-21) y la entrada al casco de San José del Álamo (kilómetro 2,9 de la GC-211). Y la segunda fase la travesía del barrio. Durante la primera fase habrá cortes totales de la carretera durante días, por lo que los residentes tendrán que acceder a San José del Álamo a través de la GC-21 y de ahí por la calle El Molino (Miraflor).

Augusto Hidalgo, tomando la palabra. / LP / DLP

El consejero explicó a los asistentes que el Cabildo está planificando otro proyecto posterior para cambiar el trazado de la carretera en el mismo tramo en algunas curvas, que ahora son muy cerradas y causan inseguridad. Sin embargo, esta segunda intervención requiere de la expropiación de terrenos para poder redefinir el nuevo trazado, por lo que su tramitación será más larga.

El objetivo de Obras Públicas es iniciar las obras a finales del año que viene y acabarlas antes de que acabe 2027 tras un plazo de ejecución de 11 meses. Ese final de esta obra coincidiría casi en el tiempo con el inicio del ensanche de la carretera de Teror junto al puente de Miraflor (GC-21), por lo que la alternativa para llegar a Teror cuando eso se produzca será la renovada GC-211 por San José del Álamo.

Curvas peligrosas

Con este proyecto se busca realizar una modernización integral de un tramo de 4,5 kilómetros de la carretera que presenta deficiencias. Por eso se acometerá el reasfaltado, se sustituirán las vallas y la demolición de las cunetas existentes, que están situadas delante de las barreras, y que facilitará la ampliación de la calzada en varios puntos. Algunas de estas actuaciones requerirán también de la construcción de muros de mampostería hormigonada. Por último, se va a renovar la señalización horizontal y vertical.

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Al acto asistió el concejal de Vías y Obras de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Díaz (ya que una parte del trazado se encuentra en la capital) y concejales de Teror.