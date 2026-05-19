La Vega de San Mateo celebra su II Semana de Canarias con actividades culturales y educativas

El Ayuntamiento de la Vega de San Mateo celebrará del 26 de mayo al 4 de junio la II Semana de Canarias, con una programación que reúne actividades culturales, educativas e intergeneracionales en distintos espacios del municipio. La iniciativa parte de la Concejalía de Cultura, que dirige José Déniz, y cuenta con la colaboración de las áreas de Educación y Mayores.

La agenda incluye propuestas vinculadas a tradiciones, música popular, literatura, artesanía y encuentros entre generaciones, con actos dirigidos a diferentes públicos. El objetivo, según el consistorio, es reforzar la identidad cultural canaria y favorecer la convivencia a través de actividades compartidas.

Programación de la Semana de Canarias en San Mateo para este 2026. / LP/DLP

El teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Déniz, enmarca la cita como un punto de encuentro comunitario: “la Semana de Canarias vuelve a convertirse en un punto de encuentro para celebrar todo aquello que nos une como pueblo: nuestras tradiciones, nuestra música, nuestras costumbres y también nuestra manera de entender la convivencia”.

Una programación cultural: la biblioteca y la plaza

El programa comienza el martes 26 de mayo, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Municipal, con la presentación de las obras El último viaje del Valbanera y Los olvidados de Napoleón, del escritor Carlos González Sosa.

La siguiente cita será el jueves 28 de mayo, a las 19:00 horas, en la Plaza de la Solidaridad, con un concierto de la Escuela Municipal de Música. Está prevista la participación de la Parranda y del alumnado del centro, con un repertorio centrado en música y tradiciones canarias.

Déniz subraya el enfoque intergeneracional de la programación y la intención de involucrar a la población de distintas edades. “Queremos que mayores, niños, jóvenes y familias compartan espacios y experiencias en torno a la canariedad”, señaló, antes de añadir: “Canarias no es solo una bandera o una fecha en el calendario; Canarias es identidad, es cultura viva y es también futuro”.

Romería para los más pequeños y fiesta para los mayores

El viernes 29 de mayo concentra parte del protagonismo de la comunidad educativa. A las 10:30 horas se celebrará la Romería Escolar Día de Canarias del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos por las calles del casco.

Ese mismo día, a las 11:30 horas, se desarrollará en Ariñez la Romería de las Escuelas Rurales de San Mateo, organizada, al igual que la anterior, por la Concejalía de Educación.

Ya por la noche, a las 21:00 horas, el Club de Mayores acogerá la Fiesta Canaria de los Mayores, organizada por la Concejalía de Mayores. El baile estará amenizado por el grupo Luz de Luna e incluirá un brindis canario, con invitación a asistir con vestimenta típica.

El Día de Canarias

El sábado 30 de mayo, Día de Canarias, la Plaza de la Solidaridad será el principal escenario de la jornada. Desde las 10:00 horas se instalará una muestra de artesanía de la FEDAC, con participación de artesanos y artesanas del Archipiélago.

A las 11:00 horas actuarán las parrandas La Polvajera y Amasijo, y, desde las 12:30 horas, está prevista una degustación popular gratuita de papas arrugadas con mojo.

La programación se cerrará los días 3 y 4 de junio con actividades intergeneracionales entre mayores de las Mañanas Activas y Saludables y alumnado del CEIP Profesor Rafael Gómez Santos y del CEIP La Solana, respectivamente. En estas sesiones compartirán juegos, costumbres y tradiciones populares canarias.