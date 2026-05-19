Gáldar
¿Dónde ver a Nueva Línea y Ptazeta en el mismo escenario? El Gáldar Pride las trae en su programa este año
Las dos encabezan, junto a Manny Manuel, el programa de Gáldar Pride, que se celebra del 18 al 21 de junio
Gáldar Pride cumple cinco ediciones con una programación que se desarrollará del 18 al 21 de junio y que volverá a unir fiesta, cultura y reivindicación en defensa de la igualdad y los derechos LGTBIQ+. El municipio norteño prepara cuatro días de actos con algunos de los nombres más potentes de la escena musical y del entretenimiento.
El cartel lo encabezan Manny Manuel, Ptazeta y Nueva Línea, tres propuestas muy distintas que darán ritmo a las citas principales del programa. El artista puertorriqueño Manny Manuel será uno de los grandes reclamos del Gran Mogollón del sábado 20, mientras que la rapera canaria Ptazeta actuará en la Gala Queen of Queens del viernes 19. Nueva Línea, una de las formaciones revelación del panorama musical canario, subirá al escenario el domingo 21 durante el Gáldar Pride de Día.
La edición arrancará el viernes 19 con la Gala Queen of Queens en el Recinto Cultural La Quinta, presentada por Inés Hernand y Samantha Ballantines, y con actuaciones de Ptazeta, DJ Pepino Marino, Grimassira Maeva y La Caudilla, además del espectáculo de los drags concursantes. Esa misma noche se estrenará como novedad la Noche Pride con 'Furor, furor. The Show', presentado por Alonso Caparrós.
El sábado 20 la Plaza de Santiago acogerá la Carrera de Tacones, uno de los actos más populares del programa, y por la tarde las calles se llenarán con la Gran Cabalgata hasta La Quinta, donde se celebrará el Gran Mogollón con DJ Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres.
El broche final llegará el domingo 21 con el Gáldar Pride de Día, que reunirá a Kilombo Improvisado, Nueva Línea, Armonía Show y DJ Ulises Acosta. La clausura será la gala de los Premios Arkoiris, presentada por Roberto Herrera y Paula Vázquez, que reconocerá a profesionales, empresas y colectivos comprometidos con la divulgación y defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ en Canarias.
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