Visita del papa León XIV a Gran Canaria: programación completa, horarios y artistas invitados

La visita del papa León XIV a Gran Canaria está cada vez más cerca. La cita, que tendrá lugar el próximo 11 de junio de 2026, ya cuenta con una planificación oficial del recorrido que el pontifice hará por la Isla. León recorrerá distintos puntos claves como: Arguineguín en el sur, la Catedral de Santa Ana en la capital, y culminará con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria para la que ya hay más de cuarenta y seis mil personas preinscritas.

Esta será la planificación exacta del recorrido:

La llegada al Aeropuerto de Gando

Está previsto que el papa llegue a Gran Canaria sobre las 10.50 horas del día 11 de junio. Este primer momento estará marcado por el aterrizaje, la bienvenida institucional y los saludos oficiales. Este será el punto de partida de una agenda de actos religiosos y sociales.

Traslado a Arguineguín

La duración estimada del traslado del pontífice será de unos 30 minutos hasta el muelle ubicado en el sur de la isla. Este es uno de los enclaves simbólicos de la ruta migratoria del atlántico, por lo que la visita del papa está ligada a este hecho.

Muelle de Arguineguín

Sobre las 11.40 horas se espera el encuentro del papa con asociaciones y personas vinculadas a la acogida de migrantes. En este acto, el Santo Padre pronunciará un discurso centrado en la dignidad de quienes migran.

De camino a la capital grancanaria

Tras el acto en el sur de la isla, se iniciará el camino hacia la capital de la isla, a Las Palmas de Gran Canaria. Con una duración aproximada de 50 minutos, el papa pondrá rumbo a la Catedral de Santa Ana.

Catedral de Santa Ana: Obispos, sacerdotes, diáconos y religiosos

Con la llegada al segundo punto central de la visita de León a la Isla, se estima que sobre las 13.30 horas se mantendrá allí un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes de pastoral. Será un acto de carácter más interno, pero de gran significado para la Iglesia.

Palacio Episcopal

Al finalizar el acto en la Catedral, se reunirán en el Palacio Episcopal, en el corazón de Vegueta, donde está organizado el almuerzo. Será una pausa antes de continuar con la agenda.

Estadio de Gran Canaria: la misa

El momento central de la jornada será la eucaristía en el Estadio de Gran Canaria, prevista a las 18.30 horas. Según la organización, se prevé que dure 90 minutos y que contará con un montaje escénico en el césped del campo de fútbol. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y su coro serán los encargados de poner música a la celebración religiosa dentro del estadio.

Fan Zone en el Estadio de Gran Canaria

Antes de la misa, el anexo del Estadio de Gran Canaria acogerá una Fan Zone pensada como espacio de recibimiento, animación y convivencia. La actividad arrancará desde las 14.00 horas, aunque las puertas del recinto abrirán a partir de las 12.30 horas. La propuesta busca acompañar la llegada de miles de fieles con música, cultura canaria y un ambiente de acogida.

Artistas invitados para amenizar la visita del papa en la Fan Zone

La Fan Zone organizada con motivo de la visita del papa León XIV a Gran Canaria contará con una programación artística pensada para acompañar la llegada de los miles de asistentes a la Eucaristía del Estadio de Gran Canaria. El espacio reunirá distintas expresiones de la música y la cultura canaria, combinando tradición, folclore, espiritualidad, juventud y sonidos populares del Archipiélago. Los artistas serán:

Los gofiones: Uno de los nombres más representativos de la música popular canaria. Con décadas de trayectoria, Los Gofiones llevarán a la Fan Zone el peso de la tradición musical del Archipiélago, con un repertorio vinculado a la identidad, la memoria colectiva y el folclore de las Islas.

Yeray Rodríguez, Domingo “El Colorao”, Javier Cerpa y Cristina Ramos: El verseador Yeray Rodríguez compartirá escenario con Domingo Rodríguez “El Colorao”, Javier Cerpa y Cristina Ramos. Esto conectará la programación con la tradición oral canaria, nuestros instrumentos y con los artistas del Archipiélago.

Hakuna Group Music: Hakuna Group Music representará la parte más joven y espiritual de la programación. Su participación conectará con el público juvenil y con una forma actual de vivir y expresar la fe a través de la música.

La Clandestina: Traerá una propuesta vinculada a la música popular, festiva y de raíz canaria. Su participación permitirá mostrar sonidos asociados a celebraciones tan reconocibles como La Rama, reforzando el carácter alegre, cercano y participativo del espacio.

En el muelle de Arguineguín, en cambio, contarán con la actuación de Pedro Manuel Afonso. Su actuación estará vinculada al mensaje de acogida, memoria y humanidad que representa este enclave para Canarias.