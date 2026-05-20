Más de 1.300 escolares conectan con las raíces del sector primario de Gran Canaria de la mano del Cabildo

Ya lo aprendieron en las aulas, con textos y fotografías, pero este miércoles lo han vieron, tocaron y lo vivieron. A buen seguro, los 1.353 estudiantes que participaron y aquellos que lo harán este jueves en la Feria Escolar del Sector Primario que organiza el Cabildo de Gran Canaria se nutren de las raíces del campo isleño, de sus tradiciones, su esencia y de la dignidad y el buen hacer de quienes trabajan duro cada día para garantizar su supervivencia.

Durante estas dos jornadas, las y los alumnos de los 50 centros escolares de 16 municipios grancanarios descubren cuál es la forma más genuina de utilizar el compost para que los tomates crezcan más o la mejor técnica para ordeñar una vaca, entre las mil tareas y los mil secretos que guarda el entorno rural de la Isla.

La recogida de papas fue otra de las actividades en la que participaron los escolares. / LP/DLP

Y, entre tanta experiencia y tanta emoción nueva, aún tienen tiempo para reponer fuerzas con una pulguita de cochino negro, queso tierno, chorizo de Teror, pella de gofio con miel, queques caseros y frutas de temporada que les ofrece la Corporación insular y que les da alas para seguir explorando cada rincón de esta feria creada solo para ellos.

Ya lo dijo el presidente del Gobierno insular, Antonio Morales, cuando presentó este evento como parte esencial de la Feria de Ganado de Gran Canaria 2026: “Esta cita con la población escolar de nuestra Isla es clave para asegurar el relevo generacional en el campo”.

Es más, subrayó que “es de vital importancia darles a conocer el sector primario y sus tradiciones, así como la gran variedad de nuestros productos, para fomentar vocaciones que lo mantengan vivo y que lo hagan sostenible”. Así defendió Morales una vez más la certeza del Cabildo de que la actividad agraria es un pilar estratégico para garantizar la soberanía alimentaria, la conservación del paisaje y el futuro de Gran Canaria.

De las lombrices a las gafas 3D

Para hacer posible esta experiencia que enriquece a sus pequeños y pequeñas protagonistas, la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica que dirige Miguel Hidalgo ha desplegado un amplio programa de actividades y talleres prácticos para esta edición.

Este programa ofrece un completo trayecto didáctico en el que las y los escolares no solo interactúan con los animales y los cultivos, sino que también participan en actividades vinculadas a la agricultura. Entre otras cosas, conocen de cerca las lombrices, mientras siembran y se familiarizan con el compostaje o se convierten en el público entregado de un espectáculo de títeres de varilla, que presenta las razas autóctonas ganaderas y a los personajes de la huerta.

Los escolares conocieron cómo se trasquila las ovejas y pudieron tocar la lana. / LP/DLP

También se ven inmersos en las labores ganaderas y pasean en yunta de vacas, sienten el ritmo de la trilla, visitan corrales y observan cómo se trasquila una oveja. Y sin olvidar al sector pesquero, porque también tienen la oportunidad de empaparse de las artes del mar e incluso de vivir una ‘inmersión submarina virtual’ con gafas 3D.

Productos del sector primario

Todo un cúmulo de vivencias a las que se suma el espectáculo del Cancionero Isleño Isla de Sabores, en el que la identidad, el esfuerzo y la cultura se reflejan en los productos del sector primario insular y en sus productores y productoras.

Al terminar la jornada, cuando las 52 guaguas que el Cabildo ha puesto a su disposición les devuelven a sus colegios, no regresan de vacío. Lo hacen con sus mochilas repletas de historias y sensaciones que les hacen sentir el latido del campo grancanario y la necesidad de salvaguardarlo.

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Y mañana jueves, la Granja Agrícola Experimental del Cabildo volverá a llenarse de escolares que llegarán con ganas de descubrir la mirada, el tacto, el olor y el sonido de esa cabra o ese cerdo que han visto en sus libros de texto, y de saber cómo se cultiva la zanahoria que sus abuelas les dicen que se coman entera, porque es buena para la vista. Será otro día para cosechar los saberes mejor sembrados de la tierra de Gran Canaria y para seguir legando tradiciones a una generación que, sin darse cuenta, ya está empezando a proteger el futuro de su Isla.