200.000 euros para subvencionar el alquiler de 2025 en San Bartolomé de Tirajana

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Vivienda, abre este jueves 21 de mayo el plazo para solicitar las ayudas al alquiler de vivienda habitual y permanente correspondientes a la anualidad 2025. La convocatoria, dotada con 200.000 euros, podrá tramitarse hasta el 10 de junio, ambos inclusive. La línea de subvenciones permitirá cubrir gastos de alquiler abonados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, según recoge la convocatoria municipal. La tramitación se realizará en régimen de concurrencia competitiva, con valoración de circunstancias sociales y familiares.

Nuevas bases y límites de renta

La apertura del plazo llega tras la aprobación definitiva de una nueva ordenanza municipal que actualiza las bases reguladoras para adaptarlas a la situación del mercado del alquiler. Entre los cambios, el límite del alquiler subvencionable pasa de 850 a 1.000 euros mensuales, y podrá ampliarse hasta 1.100 euros en el caso de familias numerosas. Para el alquiler de habitaciones, el tope se sitúa en 600 euros.

La regulación también amplía el umbral de ingresos hasta 4,5 veces el IPREM e incorpora como requisito que ninguno de los miembros de la unidad familiar sea propietario de otra vivienda, salvo en los supuestos excepcionales contemplados en las bases. Además, se eliminan restricciones previas vinculadas a ingresos mínimos, lo que, según el Ayuntamiento, busca facilitar el acceso a un mayor número de solicitantes.

Cuantías y porcentaje subvencionable

Las ayudas podrán cubrir hasta el 30% del importe del alquiler abonado y hasta el 40% en el caso de familias numerosas, con un máximo de 3.000 euros anuales por beneficiario. Para acceder, las personas solicitantes deberán acreditar el pago de las mensualidades correspondientes al periodo subvencionable y estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Quién puede solicitar la ayuda

Podrán optar a la convocatoria las personas mayores de edad empadronadas en San Bartolomé de Tirajana con una antigüedad mínima de cinco años, que dispongan de contrato de alquiler de vivienda o habitación en vigor y residan de forma habitual en el inmueble por el que se solicita la subvención. En la evaluación de las solicitudes se valorarán especialmente situaciones como familias numerosas, familias monoparentales, personas con discapacidad o dependencia, mayores de 65 años sin pensión y víctimas de violencia de género.

Dónde presentar la solicitud

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en la Concejalía de Vivienda, ubicada en la 4ª planta del Centro Comercial Yumbo, o a través de la sede electrónica municipal. La información sobre requisitos, documentación y modelos de solicitud estará disponible en la sede electrónica y en la web municipal www.maspalomas.com.

En la presentación de la convocatoria, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y la concejala de Vivienda, Lucía Jiménez, destacaron que las nuevas bases pretenden ajustar la ayuda a los precios actuales del alquiler y mejorar el alcance de la convocatoria entre las unidades familiares del municipio.