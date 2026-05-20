Anfi sella una alianza estratégica con 'Challenge Family' para potenciar el turismo deportivo

El Grupo Anfi acaba de dar un paso decisivo en su carrera por consolidarse como destino deportivo al sellar una nueva alianza estratégica con 'Challenge Family' con un doble propósito: reforzar su posicionamiento como referente para deportistas y atraer a Gran Canaria pruebas internacionales de primer nivel. La compañía turística acelera así su apuesta por un segmento clave para diversificar la oferta y elevar su proyección global.

"La actividad deportiva debe ser la punta de lanza de nuestros objetivos", subraya José Luis Trujillo, director general del Grupo Anfi. Y no es una declaración de intenciones aislada. De la mano de 'Challenge Family', circuito que organiza más de treinta competiciones de triatlón en todo el mundo y recientemente integrado en la Professional Triathletes Organisation (PTO), Anfi se conecta directamente con la élite del calendario internacional.

El acuerdo nace con la 'meta volante' clara de proyectar Anfi y Gran Canaria al mundo y atraer a deportistas de todos los niveles, consolidando la isla como un enclave privilegiado tanto para el entrenamiento como para el turismo deportivo en familia. La elección de Anfi como base estratégica de 'Challenge Family' refuerza, en palabras de Trujillo, "las excepcionales condiciones que ofrecemos para albergar eventos internacionales", al tiempo que impulsa su división deportiva, Anfi Sports Academy.

Un instrumento que combina rendimiento y descanso con instalaciones de primer nivel, un clima privilegiado y un paisaje diseñado para el entrenamiento integral. "Somos un paraíso para el deportista y también para su familia", resume Trujillo. De hecho, Anfi Sports Academy ha acogido a más de 600 deportistas durante el pasado año, que han participado en una quincena de training camps diseñados a medida. Anfi ha asesorado a atletas de disciplinas como el ciclismo, el triatlón, fútbol y la natación, que han encontrado un entorno óptimo para entrenar y mejorar su rendimiento.

Desde Challenge Family, su director Jort Vlam subraya que "Anfi es el destino perfecto para vivir una experiencia completa. El triatlón es mucho más que competir; es compartir, convivir y disfrutar del deporte en comunidad, y aquí se dan todas las condiciones".

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El objetivo final es ambicioso pero tangible al convertir este espacio único en un epicentro del deporte, donde distintas disciplinas conviven en un mismo entorno. Un lugar que ya ha seducido a figuras del ciclismo como Filippo Ganna, triatletas del renombre Jonathan Brownlee o Patrick Lange, nadadores como Caleb Dressel y a equipos de élite como Movistar Team o Ineos, que han encontrado en Anfi mucho más que un lugar de paso: un destino de campeonato.