El Centro Juvenil de Carrizal acumula dos años cerrado y sin actividad

La Casa de la Juventud de Ingenio ubicada en Carrizal, también conocida como Espacio Creativo Ingenio Joven, lleva cerrada y sin actividad desde agosto de 2023. Esta infraestructura pública fue puesta en marcha en 2016 con la finalidad de servir como lugar de encuentro y desarrollo de actividades para los jóvenes de Ingenio y Carrizal. Hasta ese momento el municipio carecía de un espacio para esa finalidad. El edificio antes de su apertura hace una década servía de local para colectivos, hasta que se fue habilitando, acogiendo varias salas, una pequeña biblioteca y hasta un estudio de grabación que permitía que artistas y grupos preparasen sus trabajos musicales.

Mientras el edificio sigue cerrado, el área de Juventud mantiene parte de su programación fuera del inmueble, con actividades mensuales y charlas en institutos. Uno de los espacios que sirve de alternativa es la sede de la asociación sociocultural Acción Aborigen, cerca del almacén municipal en Ingenio, localizado en la carretera que une Ingenio y Agüimes. La sede de Acción Aborigen se inauguró en diciembre de 2025.

El concejal de Juventud del Ayuntamiento de Ingenio, Rubén López, explica que el edificio de Juventud de Carrizal permanece cerrado porque el Consistorio trabaja en un proyecto de reforma integral para adaptarlo a las nuevas necesidades del espacio. Según indicó, el inmueble no ha quedado abandonado, sino que su reapertura está condicionada por las obras previstas en el entorno y por la tramitación de una nueva actuación de mejora.

Imagen del edificio para la Juventud con las obras de la plazoleta que se ejecutan justo al lado. / LP/DLP

López señala que el edificio estuvo abierto de forma intermitente tras el verano de 2023, pero que después se impulsó una licitación que quedó desierta y coincidió con intervenciones urbanas en la zona, como las del entorno del polideportivo Chano Melián, que reabrió el pasado mes de febrero, y el parque central, que conecta el Chano Melián, la nueva biblioteca pública municipal Agustín Ramírez Alemán, que se inauguró el pasado 23 de abril, y uno de los laterales del Espacio Creativo Ingenio Joven. A partir de ahí, el Ayuntamiento decidió parar para incorporar el inmueble al proyecto global de reforma de la manzana.

Las obras en ese espacio abierto de mejora de entrada a la nueva biblioteca y el centro deportivo con el vial de borde peatonal se desarrollan actualmente con un presupuesto de 250.000 euros, con cargo al Fondo de Desarrollo de Canarias y el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria.

Una reforma integral en fase de elaboración

El concejal explica que la intención del Ayuntamiento es acometer una reforma integral similar a la que ya se ha hecho en la biblioteca y en el Chano Melián, con el objetivo de modernizar el edificio y adecuarlo al entorno. Además, el proyecto prevé reorganizar los espacios interiores, que estaban “muy compartimentados”, para ganar espacio y crear una sala grande y mantener el estudio de música insonorizado.

López añade que el diseño aún está en fase de elaboración externa, aunque el Ayuntamiento ya dispone de una idea general de lo que quiere hacer y trabaja con los técnicos para concretarla. También subrayó que la pretensión es adaptar el espacio a “las nuevas necesidades" del Espacio Creativo IngenioJoven.

El concejal defendió que la política juvenil en el municipio no está paralizada, sino repartida por distintos espacios del municipio mientras se prepara la reapertura reformada del edificio.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en una nueva licitación de actividades más amplias, que podrán celebrarse en el futuro en la Casa de Juventud si las obras lo permiten o en otros espacios si fuera necesario. López concluyó que la hoja de ruta pasa por rehabilitar el edificio y ampliar la oferta juvenil con una programación más flexible.

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Una de las últimas veces que abrió la Casa de la Juventud de Carrizal fue en enero de 2024. En ese momento se anunció nueva licitación porque se dejó vencer la anterior al no haberla podido renovar en tiempo y forma. Al poco tiempo cerraba hasta la fecha.