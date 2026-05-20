¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

Firgas cuenta desde este miércoles, 20 de mayo, con una unidad móvil de donación de sangre instalada frente a la Casa de la Juventud. La iniciativa, impulsada por la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud, busca acercar la donación a la población del municipio y facilitar que vecinos y donantes habituales puedan colaborar sin desplazarse a otros puntos de Gran Canaria.

El dispositivo permanecerá operativo hoy y mañana en horario de 9:00 a 13:45 horas y de 16:00 a 20:45 horas, una franja amplia que permite acudir tanto por la mañana como por la tarde. La campaña forma parte de la actividad habitual de la red de donación en Canarias, que combina unidades móviles con puntos fijos de extracción para mantener el abastecimiento de sangre y hemoderivados en los hospitales del archipiélago.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia recuerda que donar sangre de forma regular es fundamental, especialmente antes de determinados periodos estacionales en los que puede variar la disponibilidad de reservas. La sangre donada se utiliza en intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, urgencias, partos complicados, accidentes y otras situaciones clínicas en las que los componentes sanguíneos resultan imprescindibles.

La donación es un gesto sencillo, altruista y seguro. Según la información oficial del Banco de Sangre de Canarias, la donación voluntaria y responsable forma parte de la estrategia para garantizar la atención sanitaria en las islas. Además, el teléfono gratuito de atención al donante es el 900 234 061, disponible para resolver dudas sobre requisitos, horarios o puntos de extracción.

Donar sangre en Firgas: ubicación y horario

Las personas interesadas en donar sangre en Firgas pueden acudir al espacio habilitado frente a la Casa de la Juventud. No se ha indicado necesidad de cita previa para esta unidad móvil en la nota difundida, por lo que los donantes pueden acercarse dentro del horario establecido.

El horario de atención será:

Miércoles 20 de mayo: de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

Jueves 21 de mayo: de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:45 horas.

La presencia de unidades móviles en municipios como Firgas permite acercar este servicio sanitario a la ciudadanía y aumentar la participación de nuevos donantes. Para muchas personas, disponer de un punto temporal cerca de casa o del trabajo facilita una decisión que puede tener un impacto directo en la atención hospitalaria.

Por qué es importante donar sangre con regularidad

La sangre no se puede fabricar de manera artificial. Por eso, los hospitales dependen de las donaciones para disponer de glóbulos rojos, plaquetas y plasma cuando un paciente lo necesita. La regularidad es clave porque los componentes sanguíneos tienen una duración limitada y las reservas deben renovarse de forma constante.

Hemodonación y Hemoterapia insiste en la necesidad de donar antes de los periodos estacionales, cuando los cambios de rutina, vacaciones o desplazamientos pueden afectar a la participación. Mantener un flujo estable de donantes ayuda a que los centros sanitarios puedan responder a cirugías programadas, emergencias y tratamientos continuados.

Requisitos básicos para donar sangre

Para donar sangre en Canarias es necesario cumplir unas condiciones básicas: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. En el caso de una primera donación, la nota recuerda que el límite se sitúa hasta los 60 años.

La web oficial del Gobierno de Canarias también recoge requisitos básicos como la edad comprendida entre 18 y 65 años y un peso superior a 50 kilos para la donación sanguínea.

Antes de cada extracción, el personal sanitario realiza una valoración para confirmar que la persona puede donar en ese momento. Esta revisión protege tanto al donante como al receptor.

Puntos fijos para donar sangre en Gran Canaria

Además de la unidad móvil en Firgas, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia mantiene varios puntos fijos en Gran Canaria.

En Las Palmas de Gran Canaria, la sede situada en la calle Alfonso XIII atiende de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas, excepto festivos, y cuenta con vado para donantes.

En Santa Lucía de Tirajana, el punto fijo del anexo del Centro de Salud de Vecindario abre lunes y martes de 16:15 a 20:30 horas; miércoles de 9:15 a 13:30 y de 16:30 a 20:15 horas; y jueves y viernes de 9:15 a 13:30 horas.

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También se puede donar, sin cita previa y salvo festivos, en distintos centros hospitalarios. El Hospital Insular atiende de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas y los sábados de 10:00 a 19:30 horas. El Hospital Materno Infantil está operativo de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas. El Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín atiende de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas y los sábados de mayo de 9:00 a 14:00 horas. En Hospiten Roca San Agustín se puede donar los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos, solicitando cita previa en el 928 301 012, opción 8.