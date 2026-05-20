Las familias de los bomberos interinos elevan la presión política para frenar el examen del 24 de mayo

La tensión en torno al conflicto de los bomberos interinos del Consorcio de Emergencias continúa creciendo a pocas horas de una fecha clave. La celebración de la Junta General extraordinaria prevista para este 21 de mayo se ha convertido en el nuevo foco de atención para decenas de familias que llevan semanas reclamando una solución negociada antes del examen convocado para el próximo domingo 24 de mayo.

En esta ocasión han sido las parejas y familiares de los propios efectivos quienes han decidido dar un paso al frente públicamente. A través de un vídeo difundido en redes sociales y compartido por representantes sindicales y miembros del colectivo, las familias han lanzado un mensaje directo a los responsables políticos: “Pedimos voluntad política”.

La intervención, protagonizada por Noelia García en representación de las familias de los bomberos interinos, refleja el desgaste emocional y social que ha provocado un conflicto que lleva meses enquistado y que ahora entra en una fase decisiva.

“No nos desoigan”: el mensaje de las familias

El vídeo difundido este martes pone voz a una reivindicación que hasta ahora se había expresado principalmente desde el ámbito sindical y laboral. Las familias han querido trasladar el impacto humano de la situación y reclamar públicamente una salida dialogada.

Durante su intervención, Noelia García insistió en que la única intención del colectivo es pedir que la Junta General extraordinaria actúe con “verdadera voluntad política” para abrir una vía de negociación real.

El objetivo inmediato es claro: paralizar temporalmente el examen previsto para este domingo y recuperar el marco de diálogo que, según recuerdan, ya existía previamente.

Las familias defienden que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo si existe predisposición institucional y consideran que unas semanas de negociación podrían evitar que el conflicto termine agravándose aún más.

La petición no llega en un momento menor. El examen convocado para el 24 de mayo se ha convertido en el principal punto de fricción entre los bomberos interinos y la administración, ya que el colectivo entiende que el proceso no resuelve adecuadamente la situación laboral de quienes llevan años prestando servicio.

La referencia al acuerdo del 23 de octubre de 2023

Uno de los elementos centrales del mensaje difundido por las familias es la recuperación del acuerdo alcanzado el 23 de octubre de 2023, una fecha que se ha convertido en referencia constante dentro del conflicto.

Según defienden los representantes de los bomberos interinos, aquel entendimiento previo suponía una base válida para encontrar una solución equilibrada y negociada. Por eso reclaman volver a ese punto de partida y retomar las conversaciones desde ahí.

Las familias consideran que el conflicto nunca debió alcanzar el nivel actual de confrontación y sostienen que todavía es posible reconducir la situación mediante una mesa de negociación “seria y efectiva”.

En el vídeo se insiste además en que los afectados no son únicamente trabajadores públicos, sino también familias enteras que viven con incertidumbre el futuro laboral y económico de quienes llevan años desarrollando funciones esenciales dentro del sistema de emergencias.

El mensaje lanzado por las parejas y familiares busca precisamente poner el foco en esa dimensión humana del problema.

“No nos desoigan”, reclama la portavoz durante la grabación. Una frase breve pero cargada de significado que resume el sentimiento de frustración que, según trasladan, existe entre muchos de los afectados.

Las familias recuerdan además que los bomberos interinos han estado presentes durante años en situaciones de emergencia, incendios, rescates y servicios esenciales para la ciudadanía. Por ello consideran que merecen una respuesta institucional basada en el diálogo y no en decisiones unilaterales.

El conflicto ha ido aumentando en intensidad durante las últimas semanas, especialmente tras mantenerse la convocatoria del examen pese a las peticiones de suspensión temporal realizadas desde distintos sectores consideran determinante para conocer si existe margen político para abrir una negociación de última hora.

Uno de los puntos más repetidos por las familias es la necesidad urgente de constituir una mesa de negociación real.

El colectivo considera que el diálogo institucional es la única vía para evitar que el conflicto desemboque en un escenario aún más complejo, tanto desde el punto de vista administrativo como social.

En su mensaje, las familias piden directamente que se escuche a los afectados y que se abra un periodo de conversaciones que permita estudiar alternativas antes de continuar adelante con el examen.

La reclamación se produce además en un contexto especialmente sensible para los servicios de emergencias, donde la estabilidad de las plantillas y la experiencia acumulada por muchos efectivos son cuestiones habitualmente vinculadas al funcionamiento operativo de los cuerpos de intervención.

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Por ello, quienes respaldan la paralización temporal de la prueba consideran que unas semanas adicionales de negociación no supondrían un perjuicio irreparable y sí podrían facilitar una salida pactada.