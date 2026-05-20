El festival 'Firgas Big Band' reúne en la villa a más de 100 músicos

La Villa de Firgas volverá a convertirse este sábado, 23 de mayo, en uno de los grandes escenarios musicales de Canarias con la celebración de la cuarta edición del ‘Firgas Big Band Festival’, un evento gratuito que reunirá a más de 100 músicos y destacados artistas invitados procedentes de Madrid, Tenerife y Gran Canaria.

El festival se desarrollará en el escenario instalado en el aparcamiento municipal de Firgas y contará con dos sesiones, a las 12.30 horas y a las 20.00 horas, con la participación de las formaciones ‘Soler Jazz Band’ de Madrid, ‘Sax Pack Big Band’ y ‘101 Brass Band’ de Tenerife, además de la Gran Canaria Big Band. A ellas se sumarán las voces de Cristina Ramos, Arístides Moreno, Manolo Estupiñán y Patricia Muñoz.

El alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, destacó durante la presentación que el festival “se ha convertido en un referente cultural en Canarias y ha logrado situar a Firgas en el circuito de grandes festivales musicales del Archipiélago”. El regidor recordó además que por este escenario han pasado artistas como Sole Giménez, Santiago Auserón o Germán López.

Henríquez subrayó también que esta edición tendrá un carácter especial por el homenaje a la Banda Escuela Juvenil de Música de Firgas, que celebra su 50 aniversario. El reconocimiento contará con la participación de músicos formados en esta agrupación y hoy consolidados profesionalmente, entre ellos Chano Gil, director de la Gran Canaria Big Band; el compositor Claudio Marrero; el trompetista Marcos Pulido y Ernesto Montenegro, residente en Ámsterdam.

Por su parte, el director insular de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Serafín Sánchez, destacó la consolidación del evento y la importancia de acercar grandes propuestas culturales a los municipios de medianías. “Es importante que la cultura salga de la capital y llegue a pequeños municipios para que la ciudadanía pueda disfrutar de eventos de este nivel”, afirmó.

Variedad de estilos y formaciones

El director artístico de la Gran Canaria Big Band, Chano Gil, puso en valor la variedad de estilos y formaciones participantes, destacando especialmente la presencia de la ‘101 Brass Band’, integrada exclusivamente por saxofones, y la actuación de jóvenes músicos procedentes del centro integrado Padre Antonio Soler de Madrid.

La cantante grancanaria Cristina Ramos confesó que actuar en Firgas “es un regalo”, ya que fue uno de los primeros municipios donde actuó cuando comenzaba su carrera artística. “Siempre soñé con cantar acompañada por una big band y ese sueño se ha hecho realidad”, señaló.

La programación comenzará al mediodía con las actuaciones de la ‘Soler Jazz Band’ y la ‘Sax Pack Big Band’. Más tarde, Arístides Moreno subirá al escenario junto a la ‘101 Brass Band’ y el cierre llegará con el espectáculo ‘Canariedad’, protagonizado por la Gran Canaria Big Band junto a Cristina Ramos, Manolo Estupiñán y Patricia Muñoz.

Noticias relacionadas

El ‘Firgas Big Band Festival’, organizado por el Ayuntamiento de Firgas con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, apuesta además por dinamizar culturalmente las medianías de la isla y fomentar el turismo cultural y sostenible, consolidando a Firgas como un espacio de encuentro para la música y el talento canario.