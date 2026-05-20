El Festival del Sur convoca un casting para una nueva función de su compañía de teatro aficionado

La organización del Festival del Sur - Encuentro Teatral Tres Continentes ha abierto el proceso de selección de actores para formar parte de la Compañía Teatral Tres Continentes (CTTC), el proyecto de teatro aficionado impulsado en el marco del festival. El segundo proyecto de la compañía se estrenará el sábado 24 de octubre de 2026, dentro de la programación de su 39ª edición, para lo que se convoca un casting abierto a todas las edades el sábado 13 de junio de 2026, en el Teatro Municipal de Agüimes.

Los interesados en participar en la función deberán presentar su candidatura enviando su currículum y una fotografía no más tarde de las 23:59 del miércoles 10 de junio de 2026, al correo electrónico festivales.cultura@aguimes.es. Los candidatos deberán contar con disponibilidad durante toda la mañana del casting. Desde el día del proceso de selección se realizarán ensayos presenciales y/o telemáticos hasta el 12 de octubre de 2026, fecha a partir de la cual se requiere total disponibilidad para realizar ensayos presenciales por las tardes hasta el día del estreno.

La propuesta busca consolidarse como una experiencia escénica colectiva y un ejemplo de implicación cultural y social, acercando las artes escénicas a los aficionados, por lo que se trata de una actividad no remunerada. La joven compañía, formada en 2025, cosechó un notable éxito de participación, público y crítica con su primer espectáculo, ‘Parque de la Liberación', inspirado en la novela Catalina Park del escritor Orlando Hernández, bajo la dirección de Javier Lozano Herrera, quien también llevará las riendas de este segundo proyecto. La organización retoma esta iniciativa con el objetivo de darle continuidad y volver a convertir el escenario en un espacio de participación ciudadana.

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Las personas interesadas tienen la oportunidad de integrarse en la compañía y, en caso de no superar el proceso de selección para la actuación, tendrán la posibilidad de colaborar en otros ámbitos vinculados a la producción teatral. La organización recuerda que la única vía de comunicación habilitada para resolver dudas o gestionar candidaturas será el correo electrónico indicado.