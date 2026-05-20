La Fiscalía investiga si hubo prevaricación en la gestión del barranco de Arguineguín durante la borrasca Therese

La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación para averiguar si se cometieron delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación administrativa en las obras de Salto de Chira. Según los denunciantes, las actuaciones emprendidas habrían modificado el cauce del barranco de Arguineguín y habrían provocado graves daños en el entorno natural durante la borrasca Therese, que asoló al Archipiélago entre el 18 y el 24 de marzo.

El representante del Ministerio Público, Miguel Hernández, ha solicitado diligencias a todos los organismos implicados, como el Cabildo de Gran Canaria, las empresas responsables de las obras, el Ayuntamiento de Mogán, el Consejo Insular de Aguas o la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias.

A partir de los informes solicitados, el fiscal pretende determinar si efectivamente se modificó el trazado, si en el caso de que se cambiase contaban con los permisos necesarios y si había un plan previsto en la construcción para anticiparse a contingencias de ese tipo. Las pesquisas no se dirigen todavía contra ninguna de las administraciones responsables, a la espera de tener más datos sobre el alcance de la investigación.

Falta de medidas de precaución

La denuncia fue interpuesta a finales de abril por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira Soria y Barranco de Arguineguín, que cuestiona que no se cumplieron las medidas establecidas para evitar los prejuicios. Esta parte sostiene que no se activaron alertas tempranas ni se facilitó "información adecuada a la población" pese a las obligaciones que contempla la Declaración de Impacto Ambiental, el Plan de Emergencia de las Presas (PEP) y las correspondientes normativas sectoriales.

Los ecologistas creen que durante la borrasca se realizaron actuaciones que derivaron en la apertura del desagüe de la presa, lo que habría impedido contener el agua de la lluvia y habría causado un aumento significativo del caudal en el barranco.

Inundaciones y 3.000 personas aisladas

En consecuencia, alegan que se produjeron inundaciones en carreteras y zonas próximas y el aislamiento de unas 3.000 personas, además de rescates de algunos de los residentes afectados por parte de los servicios de emergencias.

Por otro lado, la plataforma expone supuestas afecciones a espacios de gran valor ecológico como la Zona de Especial Conservación (ZEC) de la franja marina de Mogán, para lo que aportaron imágenes satelitales y material gráfico. Asimismo, añade posibles vertidos y arrastres de lodos procedentes de las infraestructuras de las obras —como la presa de Chira, el túnel de Caidero o la chimenea de equilibrio en Lomo de la Palma— que habrían acabado en el dominio público hidráulico y en el entorno marino protegido.