Francisco Miguel Santana, agricultor que participará en la Feria de la Fresa: "La fresa de Valsequillo es la que mejor sabor tiene de España"

¿Cómo empezó en el sector de la fresa?

Cuando mi hermano y yo nos quedamos huérfanos de padre, mi madre empezó a trabajar con una persona en las fresas y luego con el terreno que le dejó su familia se dedicó a plantar las suyas propias. Así hasta que montó una empresa. Al principio, en el año 1982 tenía 4.000 fresales, hasta que llegó a tener 50.000 ella sola, la pobre, ya viuda. Y ya después, cuando crecimos y terminamos nuestros estudios, mi madre nos dejó esta herencia.

¿Cómo recuerda estas tierras cuando era pequeño?

Esto era otra cosa, era un paraíso. Podías enseñarles a tus hijos como hizo mi madre. Ahora eso es imposible, no le puedes dejar este legado a ningún hijo, ni siquiera tenerlo aquí porque todo son inspecciones. Esto ha cambiado un montón.

Jornaleras recogen fresas en la finca Fresas Ylenia. / ANDRES CRUZ

¿Cuánta gente trabajaba en estas tierras por aquella época?

Cuando mi madre arrancó éramos muy pocos, esto empezó muy flojo. Ya en el 98 crecimos mucho, llegamos a tener 1.200.000 fresales y había 46 personas trabajando. Pero actualmente hemos pasado de plantar 25 hectáreas a tres hectáreas porque esto lo veo cada vez menos claro.

¿Cuántos freseros había por la zona?

Antes había 16 y ahora quedan cuatro. Estos cuatro han ido creciendo y los más chicos han terminado abandonando la profesión.

¿Qué hace que las fresas de Valsequillo sean tan especiales?

La fresa de Valsequillo tiene el mejor sabor de toda España con diferencia porque aquí tenemos un clima de mucho sol y la fresa para que coja azúcar necesita temperatura, frío por la noche y calor por el día. Prácticamente se logra producir fresas casi todo el año, excepto en agosto, que las temperaturas son muy agresivas. La gente que venga el domingo a la feria va a encontrar fresas de aquí, no enormes, pero sí las más dulces del mercado.

¿Qué supone la Feria de la Fresa para los agricultores?

Desde que se está haciendo se le ha dado mucha más visibilidad a nuestro producto. Es un escaparate para que la gente vea que aquí se sigue produciendo y que quedan esperanzas.

¿La producción se ha visto beneficiada por las lluvias de este año?

El año pasado fue un año terrorífico, con una sequía tremenda y ni con dinero se conseguía agua. Los agricultores escaparon, pero no fue una buena campaña. Pero este año también ha sido complicado, ha venido con demasiada agua y creo que no estamos preparados para recibir tanta. Además, el frío tampoco nos ha dejado sacar una producción muy grande. Ahora todos los agricultores tienen la esperanza de que en estos dos meses y medio que quedan se pueda salvar la campaña. Lo ideal sería que los días fueran soleados y las noches frías, pero eso es pedir a la carta.

Hace dos años, en una entrevista para este periódico afirmaba que las fresas se morirían si el Gobierno no las protegía, ¿ha cambiado esta situación?

Los políticos solo saludan cuando vienen a sacarse la foto y durante el año no se preocupan por preguntarte cómo va la cosa. Y cuando las administraciones no ayudan a la gente que viene detrás, a esto, ¿qué le queda?

¿Qué problemas atraviesa el sector?

Los agricultores locales tenemos un montón de impedimentos y todos los años entra mucha producción de fuera. Con las fresas que llegan de la Península no podemos hacer nada porque son hermanos nuestros. Pero resulta que Marruecos tiene una alfombra roja para meter y sacar mercancía. A ellos no se les inspecciona y a nosotros nos fríen y eso no lo veo justo. Yo no estoy en contra de que cuando falte mercancía se traiga, pero que se les pongan aranceles y que cada uno cobre su dinero correspondiente. Tiene que haber un equilibrio.

Cultivo de fresas en la finca de Francisco Santana, propietario de Fresas Ylenia / ANDRES CRUZ

¿Cómo es la relación entre los agricultores y las grandes cadenas de supermercados?

Yo por las grandes superficies no apuesto nada. En su tiempo yo le vendí muchas fresas a una gran cadena de supermercados y la experiencia fue mala porque esta gente dice una cosa y hace otra, predican el producto canario, se sacan la foto contigo y luego vas al supermercado y encuentras productos de fuera.

¿Qué solución propone?

Yo, si fuera político, pondría un arancel bastante alto a los productos de fuera y quitaría todas las subvenciones porque el 90% de las ayudas las cobran los terratenientes, que no tienen nada que ver con el sector. Que les den el dinero a los agricultores, que son los protagonistas.

¿Qué futuro tiene esta profesión?

Si ganas un 10% de todo lo que facturas puedes darte con un canto en el pecho, porque yo he tenido años que no he ganado ni un 3%. Pero los agricultores somos conformistas y lo que queremos es seguir porque esto es una tradición. A mí lo que me da pena es la generación que viene detrás, que nadie quiere esto. El fresero más joven por aquí tiene 48 años largos. Me encantaría que mis hijos continuaran con todo esto, pero no tiene sentido que lo hagan si no se van a llevar, como mínimo, un salario normal. Que se dediquen a otra cosa. Mientras los jóvenes no tengan ni para comprarse una vivienda, van a tener complicado salir adelante.

Francisco Santana en su almacen de fresas / ANDRES CRUZ

¿Se arrepiente de haberse dedicado a la agricultura?

Hoy día sí. Cambiaría con los ojos cerrados. Pero hasta el 2014 fueron años muy buenos, en los que aquí se podía vivir de esto bastante bien. Pero hoy día no le veo el futuro que debería tener porque las administraciones predican una cosa y hacen otra y eso no lleva a ningún lado.