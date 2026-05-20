El pianista, musicólogo y docente teldense Ignacio Clemente Estupiñán será el pregonero de las Fiestas de San Juan Bautista de Telde 2026. El acto inaugural de los fastos tendrá lugar el próximo 12 de junio, a las 20.00 horas, en el Rincón Plácido Fleitas, en el casco histórico de San Juan.

Clemente cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito de la música clásica, la docencia y la investigación musical. Formado en el Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera y amplió estudios en el Conservatorio de Ámsterdam y en el New England Conservatory de Boston, con una beca de la Fundación La Caixa. Además, es doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada.

A lo largo de su carrera ha actuado en escenarios como la Konzerthaus de Berlín, el Jordan Hall de Boston, el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. También ha desarrollado una labor investigadora centrada en figuras de la música española del siglo XX, especialmente en la compositora Rosa García Ascot.

Talento y la excelencia artística vinculada al municipio

En 2024 fue nombrado académico correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, en reconocimiento a su aportación artística, pedagógica e investigadora.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destacó que Clemente representa el talento y la excelencia artística vinculada al municipio, además de una trayectoria que proyecta el nombre de la ciudad en escenarios nacionales e internacionales. Por su parte, el concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, subrayó su vinculación emocional y cultural con el casco histórico de San Juan y con las tradiciones de la ciudad.

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El pregón marcará el inicio oficial de la programación de las Fiestas de San Juan Bautista 2026, una de las celebraciones más arraigadas del municipio.