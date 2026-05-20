Merendero y cuatro áreas de juego para el segundo parque urbano de Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán ha inauguarado este miércoles el renovado parque urbano de Puerto Rico, tras una remodelación integral en la que se invirtió casi un millón de euros. El espacio cuenta con cuatro zonas de juego adaptadas a niños de diferentes edades, un merendero con tres mesas y zonas de sombra gracias a los árboles. El recinto cuenta con un vallado completamente nuevo que permitirá el cierre nocturno. La actuación se financió con una subvención de 900.000 euros de la Consejería de Gobierno y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, dentro del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios (PAI), y una aportación municipal cercana a 100.000 euros.

El entorno, que cuenta con más de 2.600 metros cuadrados, está situado entre las avenidas de La Cornisa y Lanzarote, un lugar céntrico y muy concurrido tanto por locales como por turistas, debido a que se ubica junto a la Parada Preferente de Guaguas de Puerto Rico, que registró el año pasado a más de 600.000 viajeros. Este parque urbano, que forma parte de la modernización de las infraestructuras del municipio, es el segundo con el que cuenta la localidad y se une al que se encuentra en la calle Madrid del barrio de Motor Grande, que abrió en el año 2019.

Áreas de juego y merendero

El recinto cuenta con cuatro áreas de juego ideadas para el disfrute de niños de todas las edades y dispone de varios elementos adaptados para el acceso y empleo de menores con movilidad reducida, pues el objetivo es que puedan recrearse todos los perfiles de usuario. Uno de los espacios está pensado para que lo utilicen infantes de cero a tres años y otros dos están diseñados para chicos entre tres y catorce años. Además, incluye un merendero con tres mesas y sus correspondientes asientos, pensado para la celebración de los cumpleaños de los más pequeños y para que los visitantes dispongan de un espacio familiar para descansar y disfrutar de sus comidas.

Área de juegos para niños entre 0 y 3 años. / LP/DLP

Conexión y seguridad

Entre las actuaciones destaca el nuevo vallado perimetral que permite el cierre nocturno del parque. El cerramiento se ha ejecutado en hormigón reforzado con fibra de vidrio, un material que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y al desgaste, con el objetivo de reducir necesidades de mantenimiento. La obra incluye también la ampliación de las aceras perimetrales y la creación de un acceso peatonal exterior que establece una conexión directa con la Parada Preferente de Guaguas, lo que supone una mejora para la movilidad en el entorno inmediato y la integración del parque con el trazado urbano.

Alumbrado y pavimento

El proyecto también ha contemplado la mejora de la iluminación de las áreas de juego a través de la instalación de nuevas columnas de alumbrado que cuentan con una altura superior a las anteriores para que las zonas de divertimento queden libres de sombras durante la noche, lo que acrecentará la funcionalidad de la zona y contribuirá a la seguridad. El pavimento del lugar ha sido renovado por completo, así como el sistema de riego y las redes de aguas pluviales. La solera de hormigón se ha reforzado y, con el objetivo de que los vehículos de mantenimiento que transitan por el lugar puedan circular sin compremeter la estructura, se ha incrementado el grosor de la losa en las zonas de acceso a la estación de bombeo.

Jardines y decorado

La mayor parte de los elementos que componían las zonas verdes del parque antes de la remodelación se han respetado y permanecen en la misma ubicación en la que estaban antes de la obra. Además, el Servicio Municipal de Jardines ha añadido nuevos elementos ornamentales a las zonas ajardinadas en los que han empleado materiales reciclados para darles una segunda vida. Entre ellos destacan la figura de una oruga realizada con neumáticos usados sobre la que descansan varias flores y una gran maceta con forma de avestruz que fue diseñada empleando una impresora 3D.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, destacó que se trata de una obra necesaria debido a que el lugar se encontraba "bastante deteriorado" y señaló que el proyecto se encuentra en uno de los puntos de tránsito más importe porque "conecta la playa con la zona alta de Puerto Rico".

Por su parte, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que este es un espacio "lúdico, verde y atractivo para los vecinos y vecinas y también para las personas que desde otros lugares disfrutan de lo que ofrece este municipio".