Mogán aborda con Red Eléctrica el arreglo de la carretera del barranco de Arguineguín tras la riada de Therese

El Ayuntamiento de Mogán se reunió este martes con la compañía Red Eléctrica, el Consejo Insular de Aguas y Obras públicas para acometer las obras de emergencia en la carretera GC-505 para su arreglo después de que se viera afectada por la riada de Therese y dejara a varios miles de personas aisladas durante días. Casi dos meses después del paso de la borrasca Therese, los municipios grancanarios más afectados continúan invirtiendo sumas millonarias de dinero para restaurar los cuantiosos daños sufridos. Los ayuntamientos acometen en estos días obras para reparar muros y carreteras, y redes de abasto y saneamiento destrozados por las lluvias torrenciales. Mientras, la Fiscalía investiga si hubo prevaricación en la gestión del barranco de Arguineguín, en Mogán.

La alcaldesa, Onalia Bueno, señala que se está tramitando una mejora de los marcos, es decir, de los pasos de agua para evacuar mejor el agua en los barrancos. A su vez, la semana que viene el Consistorio se reunirá con los vecinos afectados a lo largo del barranco de Arguineguín. También ha querido incidir en que la velocidad de los camiones y otros vehículos que manejan los operarios de Red Eléctrica que trabajan en las obras del Canal de la Lumbre «es excesiva», ya que varios vecinos se han quejado de su peligrosidad. El Ayuntamiento ha pedido que se hable con los trabajadores para que reduzcan la velocidad.

San Mateo

San Mateo fue uno de los municipios más damnificados por el temporal registrado a finales de marzo. La concejala de Vías y Obras, Auxiliadora Ojeda, señala que ya se va a formalizar la contratación por vía de emergencia de cinco empresas para reparar 22 muros de las carreteras del municipio. Las obras se centran en Las Lagunetas, Las Merinas, La Solana, El Calvario, La Hiedra, El Hornillo, El Montañón, Solís, la presa de El Piquillo, La Culata y El Lomito (ambas en Utiaca), Cruz del Herrero y Viñátigo en La Lechucilla.

El presupuesto inicial para reparar estas paredes que han descalzado las carreteras supera los ocho millones de euros, aunque la partida puede variar, ya que además habrá que reforzar las vías y arreglarlas. A esto se suma las obras ya en ejecución por la empresa concesionaria Canaragua para reponer redes de saneamiento y las tuberías del agua de abasto. Los trabajos se centran sobre todo en Las Lagunetas, La Higuera y La Hiedra, ya que en algunos puntos la corriente arrastró toda la canalización del saneamiento. La inversión alcanza en este caso los 3,5 millones de euros.

La maquinaria entra en el barranco

El grupo de gobierno de Santa Brígida mantiene este jueves por la tarde una reunión con los vecinos de La Angostura en su local social para informarles de las obras ya en marcha, que permitirá reponer cerca de nueve kilómetros de tuberías por el barranco de la red de saneamiento. El Ayuntamiento tiene previsto invertir unos seis millones de euros.

El alcalde, José Armengol, recuerda que el agua causó grandes destrozos en la red de alcantarillado y el acceso a núcleos urbanos. "Se intervino en el lugar cuando se pudo. Y ahora tras su declaración de emergencia se lleva a cabo toda la fase de actuación". La intervención trascurre desde el puente de Las Meleguinas hasta La Calzada, que son más de seis kilómetros, y se ejecuta la obra al mismo tiempo que se redacta el proyecto, dada su urgencia. La semana pasada empezaron las máquinas a preparar el acceso al barranco y a abrir zanjas. El Ayuntamiento espera también la llegada del suministro de tuberías para su tendido, ante las dificultades para su acopio.

Santa Brígida acometerá con posterioridad un plan de restauración ambiental del barranco, tras el daño originado por los vertidos, la contaminación y los malos olores.

La Cumbre

Mientras, el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, y el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, se reunieron este lunes con vecinos del barrio de La Culata para informarles que, "si se cumplen los plazos previstos, a finales de esta semana o principios de la próxima podría habilitarse un paso para vehículos, lo que permitirá ir recuperando, poco a poco, la normalidad en el barrio". El Ayuntamiento ha aprobado también una partida de más de 1,1 millones de euros para hacer frente a los daños de Therese.

Y La Aldea trata de recuperar el cauce del barranco. "Entre las alternativas planteadas se encuentra la posibilidad de estudiar nuevas ubicaciones o modificaciones en determinadas infraestructuras para evitar que continúen situadas dentro del propio cauce y reducir así su vulnerabilidad ante futuros episodios meteorológicos adversos".

Medio Ambiente entra en Mogán

Por otro lado, la Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación para averiguar si se cometieron delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación administrativa en las obras de Salto de Chira. Según los denunciantes, las actuaciones emprendidas habrían modificado el cauce del barranco de Arguineguín y habrían provocado graves daños en el entorno natural durante la borrasca Therese, que asoló al Archipiélago entre el 18 y el 24 de marzo.

El representante del Ministerio Público, Miguel Hernández, ha solicitado diligencias a todos los organismos implicados, como el Cabildo, las empresas responsables de las obras, el Ayuntamiento de Mogán, el Consejo Insular de Aguas y la dirección general de Energía del Gobierno de Canarias.

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A partir de los informes solicitados, el fiscal pretende determinar si efectivamente se modificó el trazado, si en el caso de que se cambiase contaban con los permisos necesarios y si había un plan previsto en la construcción para anticiparse a contingencias de ese tipo. Las pesquisas no se dirigen todavía contra ninguna de las administraciones responsables, a la espera de tener más datos sobre el alcance de la investigación.