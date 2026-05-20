El PP avanza en una alianza con Onalia Bueno para disputar el Cabildo de Gran Canaria en 2027

El Partido Popular en Gran Canaria y la formación Juntor por Mogán trabajan para formar una alianza electoral de cara a los comicios de 2027. Tal y como ha confirmado el recientemente nombrado presidente de la Comisión Transitoria de Gobierno del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, "tenemos conversaciones avanzadas" sobre posibles puntos de encuentro "en torno a programas, propuestas y a personas" con la agrupación de Onalia Bueno, a la que define como "una gran líder" en su municipio.

Sin embargo, Sánchez ha matizado que aún no se ha acuerdo un acuerdo sobre el reparto de espacios ni sobre una hipotética candidatura a la Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. Pero en cualquier caso, entiende que en esta institución "debe ser el PP" quien lidere una futura plancha, al contar con "personas muy válidas, muy preparadas y con capacidad evidentemente para liderar ese proyecto".

En cualquier caso, Sánchez reconoce que personalmente le "encantaría" que la alianza con Bueno se pudiese culminar y "llevar a término en pocas fechas", ya que la considera "como una persona cercanísima al PP, porque sus inicios fueron con nosotros". Este acercamiento del PP se produce cuatro meses después de que, en Radio Faro, Bueno anunciara su distanciamiento con Coalición Canaria en la Isla, formación con la que había fraguado una alianza en las últimas elecciones y con la que mantenía buena sintonía en el ámbito regional, debido a decepción con dinámicas internas.

Comienzos en el Partido Popular

De efectuarse esa confluencia con el PP, la alcaldesa de Mogán volvería a tender la mano a la formación con la que comenzó en política en 2003 y que abandonó en 2007. En ese periodo ejerció como concejala de Servicios Sociales y teniente de alcalde en Mogán dentro del gobierno municipal liderado por el PP. Sin embargo, su carrera quedó abruptamente interrumpida tras su imputación en el caso Góndola, una macrocausa judicial vinculada a supuestas irregularidades urbanísticas y administrativas en el municipio, que quedó archivada después de 17 años.

La investigación provocó que fuera apartada del Consistorio bajo la dirección regional de José Manuel Soria y permaneció alejada de la política local hasta 2011, cuando decidió volver al Ayuntamiento, pero bajo las siglas de Ciuca. Cuatro años después alcanzó la Alcaldía y desde entonces ha consolidado su liderazgo municipal con tres mandatos consecutivos, el primero en alianza con el PSOE y los dos últimos con mayoría absoluta.

En las elecciones de 2023 dejó atrás las siglas de Ciuca y concurrió bajo la marca Juntos por Mogán. De cara a los próximos comicios, Bueno ya había adelantado en Radio Faro que volverá a presentarse a la Alcaldía de Mogán y, además, su marca “Bueno para” tendrá presencia en otros municipios como San Bartolomé de Tirajana o Santa Lucía de Tirajana, sin concretar entonces si concurriría en solitario o en coalición electoral.

De prosperar el acuerdo, supondría el regreso político de Bueno al espacio ideológico donde inició su carrera hace más de dos décadas y permitiría al PP reforzar su estrategia de crecimiento insular de cara a 2027, especialmente en municipios del sur donde la alcaldesa mantiene una fuerte implantación electoral.