Sanidad adjudica por 20,5 millones el edificio de terapias avanzadas del Hospital Doctor Negrín

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha adjudicado por 20,5 millones de euros a la empresa Copasa Infraestructuras la construcción del futuro edificio de terapias avanzadas del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, una infraestructura que albergará tecnología avanzada para el tratamiento del cáncer y permitirá reducir la dependencia de la península. El contrato, que salió a licitación por importe de 28.9 millones de euros, y permitirá incorporar al sistema sanitario público canario una unidad de protonterapia y un ciclotrón para la producción local de radiofármacos, una histórica demanda de la medicina nuclear y de pacientes oncológicos.

La resolución definitiva de adjudicación fue firmada el pasado 19 de mayo, culminando así un procedimiento declarado de urgencia por la Consejería de Sanidad a comienzos de este año. El proyecto cuenta con financiación vinculada al convenio estatal suscrito con la Fundación Amancio Ortega para implantar equipos de protonterapia en la sanidad pública española.

Las obras tendrán un plazo máximo de ejecución de 26 meses, aunque la adjudicataria se ha comprometido a reducirlo en seis semanas respecto al calendario inicial previsto en los pliegos. El contrato incluye la finalización del búnker principal en un plazo de diez meses para permitir posteriormente la entrada del fabricante del acelerador de protones y las áreas asociadas deberán estar disponibles antes de catorce meses.

Cuatro empresas

Copasa se impuso en la licitación a otras tres ofertas presentadas por Citanias Obras y Servicios, la UTE Satocan-Vías y Construcciones y la UTE Cobra Instalaciones y Servicios-Urvios Construcción y Servicios. La empresa obtuvo la máxima puntuación posible gracias tanto a su oferta económica como a los criterios técnicos valorados por la mesa de contratación; según la documentación del expediente, Copsa cuenta con experiencia en infraestructuras similares, como el Centro Gallego de Protonterapia.

El edificio se levantará junto al Hospital Doctor Negrín y contará con una superficie construida total de 4.084 metros cuadrados distribuidos en varias plantas. El edificio albergará una unidad completa de protonterapia, un ciclotrón, salas de resonancia magnética y TAC para simulación virtual, además de laboratorios, áreas técnicas, espacios de control y dependencias de protección radiológica.

La prontoterapia

El núcleo del proyecto será precisamente la unidad de protonterapia, una tecnología considerada de última generación para determinados tratamientos oncológicos. A diferencia de la radioterapia convencional, este sistema utiliza protones en lugar de rayos X, lo que permite concentrar la radiación sobre el tumor y reducir el daño sobre tejidos sanos cercanos. Su aplicación resulta especialmente útil en pacientes pediátricos y en tumores complejos situados cerca de órganos sensibles.

Actualmente no existe ningún equipo de protonterapia operativo en la sanidad pública española y solo funcionan dos instalaciones privadas en el país. La puesta en marcha de esta unidad evitará además que pacientes canarios tengan que desplazarse fuera del Archipiélago para acceder a este tratamiento.

El edificio incorporará también un ciclotrón, una demanda de hace más de una década, para producir radiofármacos utilizados en medicina nuclear y radioterapia. Hasta ahora, Canarias depende del envío diario de estos materiales desde la Península mediante vuelos programados, debido a la corta vida útil de algunos isótopos. La producción local permitirá mejorar tanto la capacidad diagnóstica como la planificación terapéutica en los hospitales públicos del Archipiélago.

El búnker

Uno de los elementos técnicamente más complejos de la obra será la construcción del búnker que albergará el acelerador de protones y el ciclotrón. La instalación requerirá muros de hormigón armado de hasta tres metros de espesor para garantizar el confinamiento seguro de las radiaciones de alta energía. La ejecución exigirá además una precisión milimétrica en la ubicación de conductos e instalaciones, supervisada tanto por el fabricante IBA como por el Consejo de Seguridad Nuclear.

El expediente había sido declarado de tramitación urgente mediante una resolución firmada el 14 de enero de 2026 con el objetivo de acelerar la adjudicación por razones de interés público. Semanas después, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto plurianual de 31,8 millones de euros para desarrollar la infraestructura. La adjudicación llega además tras meses de dificultades urbanísticas.

A finales de 2024, el área de Urbanismo había rechazado inicialmente la construcción del edificio anexo al Doctor Negrín al considerar que el suelo requería un plan especial específico. Ante esa situación, el Gobierno de Canarias optó posteriormente por declarar la parcela de interés general al amparo de la Ley del Suelo de Canarias, una medida que permitió desbloquear definitivamente la tramitación del proyecto.