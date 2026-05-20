Santa Ana acoge la producción de 500 artistas 'Attindamana' por el Día de Canarias

La Plaza de Santa Ana acogerá el próximo 29 de mayo el espectáculo músico-teatral Attindamana, la gran producción del Festival La Isla de Mi Vida con la que el Cabildo de Gran Canaria quiere convertir la música popular y la identidad insular en el eje de la celebración del Día de Canarias. El proyecto ha implicado a más de 500 artistas, investigadores y colectivos culturales en un montaje que aspira a dejar “un nuevo mapa sonoro y emocional” de la isla.

La propuesta fue presentada este martes en el Patio del Cabildo por el presidente insular, Antonio Morales, junto a la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, y el productor Mario Vega. Durante el acto se interpretó en directo el tema Canto a la aparcería, una de las 21 composiciones creadas para representar la identidad de cada municipio grancanario.

Morales definió el proyecto como “una gran expresión musical de lo que se hace actualmente en música en Gran Canaria” y aseguró que dejará “un legado artístico duradero y un retrato del territorio a través del arte”. El presidente agradeció además la implicación de las distintas áreas del Cabildo, de Infecar, Fedac y de la productora Una Hora Menos, así como del conjunto de artistas participantes.

Un homenaje musical a los 21 municipios

El acto central del festival comenzará el 29 de mayo con un pasacalles desde el Parque de San Telmo hasta la Plaza de Santa Ana a partir de las 19.30 horas. La Banda de Firgas y los tradicionales papahuevos abrirán una jornada que culminará a las 20.30 horas con el estreno de ‘Attindamana’, subtitulado ‘El sonido de un pueblo, el latido de una isla’.

La producción ha sido concebida como un homenaje contemporáneo a la identidad cultural de Gran Canaria y a los 21 municipios de la isla. El proyecto reúne música, teatro y palabra bajo una dirección colectiva formada por Mario Vega, Belén Álvarez Lajalada, Víctor Batista, Ner Suárez, Manuel Abrante, Ruth Sánchez y Javier Cerpa.

Uno de los objetivos principales de la iniciativa es crear un nuevo repertorio para la música popular canaria. El festival busca que las 21 canciones compuestas para esta edición permanezcan en el tiempo y pasen a formar parte del cancionero vinculado a la identidad cultural grancanaria.

Folclore, música urbana y tradición

‘Attindamana’ contará con la participación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Parranda Araguaney, Umiaya, Mujeres D, Raíces Atlántikas, Los Serenquenquenes, agrupaciones folclóricas municipales y más de cuarenta intérpretes vocales e instrumentistas.

El cierre de la noche correrá a cargo de la nueva edición de ‘After Hours: The Mixtape’, liderada por DJ Saot ST. El proyecto, centrado en la cultura urbana y el talento joven de las Islas, pondrá el broche final a una jornada que combinará tradición y vanguardia sobre el escenario de Santa Ana.

El Festival La Isla de Mi Vida tendrá además una importante vertiente educativa y familiar. Antes del acto principal, el viernes 22 de mayo, la Plaza de San Rafael, en Vecindario, acogerá el proyecto ‘La Isla de mi Vida Escolar y Familiar’, una jornada dedicada al folklore infantil y juvenil.

Más de 650 escolares en Vecindario

La iniciativa congregará a más de 650 estudiantes de primaria, secundaria y educación especial procedentes de 15 municipios de la isla. Durante la mañana actuarán centros educativos y, por la tarde, tomarán protagonismo las escuelas de música.

El Cabildo plantea esta actividad como una forma de sacar la música tradicional de las aulas y trasladarla al espacio público. Según Antonio Morales, el objetivo es convertir el folclore “en una herramienta de cohesión social y orgullo generacional”.

Noticias relacionadas

El festival forma parte de la programación insular vinculada al Mes de Canarias y pretende reforzar la conexión entre patrimonio cultural, creación artística y participación ciudadana a través de propuestas abiertas al público y con presencia en distintos municipios de la isla.