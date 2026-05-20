El sello de calidad turística acredita los servicios de 189 empresas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha reconocido, a través de la consejería de Turismo, el compromiso de las empresas y servicios turísticos de la isla con la mejora continua, la excelencia y la sostenibilidad durante el acto de entrega de las distinciones del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (Sicted), celebrado con la participación del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y el consejero del área, Carlos Álamo.

Durante los ejercicios de 2024 y 2025, de los 215 servicios turísticos adheridos al proyecto Sicted en Gran Canaria, 189 han sido elevados al Comité de Distinción, consolidando el alto grado de implicación del tejido empresarial insular en la implantación de buenas prácticas y en la mejora constante de la experiencia turística del destino. El distintivo se renueva cada dos años, por lo que 81 empresas o servicios turísticos participaron en el acto de entrega para recibir o renovar su certificado de calidad turística. Al resto, les corresponde recibir en el ejercicio de 2027, al tener vigente el actual.

"Si ponemos la óptica en la calidad de los servicios turísticos y en su capacidad para ampliar la cohesión social en esta tierra, como hacen las empresas adheridas al Sicted , seguiremos dando pasos decisivos para ser un destino de referencia por su implicación con un turismo responsable y consciente, con el territorio y las personas que lo habitan", afirmó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

"Un destino es un lugar. Es un clima. El paisaje, la playa o la montaña. Es también un conjunto de servicios e infraestructuras. Es todo eso. Pero un destino es sobre todo su gente, su identidad, el respeto que muestra por su territorio y por su historia", reflexionó Morales durante su intervención en el acto. Asimismo, defendió la capacidad del sector para seguir evolucionando hacia un modelo “del que sentirnos cada vez más orgullosos y que sea reflejo de nuestra manera de entender un modelo social que rompa desigualdades y ofrezca nuevas oportunidades”.

Crecimiento cualitativo y diversificación

Por su parte, Carlos Álamo subrayó que Turismo de Gran Canaria mantiene su apuesta por un modelo basado en el crecimiento cualitativo, la diversificación y la sostenibilidad. “Avanzamos hacia un modelo turístico que genere valor no solo para los visitantes, sino también para el entorno natural, cultural, las empresas y la ciudadanía”, afirmó. El consejero destacó que la actividad turística ha sido clave en el progreso económico y social de la isla gracias al esfuerzo conjunto de empresas y trabajadores, y valoró especialmente la adaptación del sector a los nuevos retos relacionados con la sostenibilidad, la redistribución de la riqueza y la diversificación económica.

Carlos Álamo recordó además que la estrategia turística de la isla continúa alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y orientada a favorecer un mejor reparto de los flujos turísticos y del impacto económico entre los 21 municipios de Gran Canaria.

El proyecto Sicted, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, constituye una herramienta de acompañamiento a destinos y servicios turísticos que promueve la mejora continua mediante la colaboración entre administraciones públicas y sector empresarial, reforzando así la calidad y competitividad turística del destino.

La edición de 2025 coincide además con un momento especialmente relevante para el programa, que celebra su 25 aniversario e inicia una nueva etapa que comenzará a implantarse a partir de 2026. En esta evolución, el modelo incorpora de manera más decidida los conceptos de sostenibilidad, inteligencia turística y calidad como ejes centrales del sistema.

Esta transformación se refleja también en el propio significado de las siglas Sicted , que pasarán de representar el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos a definirse como Sostenibilidad, Inteligencia y Calidad Turística en el Ecosistema del Destino, incorporando una visión más amplia e integradora de la gestión turística.

Compromiso de Turismo Responsable

La renovación del proyecto está financiada con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y permitirá adaptar el sistema a los nuevos desafíos del turismo.

Entre las principales novedades destaca la evolución del distintivo otorgado a las empresas, que pasará de denominarse Compromiso de Calidad Turística a Compromiso de Turismo Responsable, reflejando el compromiso creciente del sector con un modelo turístico que genere impactos positivos en el ámbito ambiental, social y económico.

Asimismo, la actualización metodológica contempla medidas orientadas a facilitar la participación de los servicios turísticos y reforzar la mejora continua, como la ampliación de la vigencia del distintivo de dos a tres años y la adaptación de los manuales de buenas prácticas a la Estrategia de Turismo España 2030.

Con esta evolución, Sicted continúa consolidándose como una herramienta clave para impulsar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad de Gran Canaria como destino turístico de referencia.

Relación de Empresas y Servicios Turísticos que reciben el distintivo de calidad de SICTED de este año

LA ALPISPA

LA LUZ VIVIENDA VACACIONAL

PLAYA DE LAS CANTERAS. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

OSTEOPATHIE CENTER. CARMELO SUAREZ

CASA DEL QUESO DE GRAN CANARIA

LA BARRA BEACH VOLLEY CLUB LAS CANTERAS

SALITRE SPORT

URBANSEA BEX (ANTES DESIGN PLUS BEX HOTEL.

BLUESEA MARIETA (ANTES LABRANDA MARIETA)

SURF CANARIES

CASA MUSEO PÉREZ GALDÓS-CABILDO DE GRAN CANARIA

COKI MESA Y LOPEZ

COKI TRIANA

GLORIA PALACE ROYAL HOTEL & SPA

THALASSO GLORIA SAN AGUSTIN

ATLÁNTIDA SUBMARINE S.L.

SPIRIT OF THE SEA

CITY SIGHTSEEING LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

GREENFIELD APARTHOTEL S.L

ELITEFIT CANARIAS

CANARAGUA MEDIOAMBIENTE

HOSPITAL SAN ROQUE LPGC

HOSPITAL SAN ROQUE SUR

CASA RURAL HOYA CHIQUITA

BRISA SCHOOL ESCUELA DE BODYBOARD, SURF Y STAND UP PADDLE

CASA RURAL CA'CHISPITA

TRAVELER CANARIAS SMART

NATURACANARIA AZUAJE

NATURACANARIA DORAMAS

NATURACANARIA FLOR DE MUNDO

NATURACANARIA LAS DALIAS

OCEAN SIDE ESCUELA DE SURF

RESTAURANTE ORIGEN STEAKHOUSE

CASA RURAL CASONA DEL OLIVAR

CASA RURAL EL PALMERAL DEL VALLE

CASA RURAL LA FUENTE DE LA FLORA

ZEUS TEAM SL

CASA COSTERA PLAYA DE TASARTE

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE AGÜIMES

CASA VALERON

RESTAURANTE BIOTASCA ARTE-GAIA

CASA MUSEO LEÓN Y CASTILLO - CABILDO DE GRAN CANARIA

CASITA LA CALDERETA

FINCA CANARIAS ALOE VERA

LAS CASAS DE LOLA Y RAFAEL

CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN. CABILDO DE GRAN CANARIA

MUSEO DE HISTORIA DE AGÜIMES (TURISMO RURAL AGÜIMES S.L.)

CASA EMBLEMÁTICA LOS ARAÑA

CENTRO DE PLANTAS MEDICINALES

TOPCAR PLAYA DEL INGLÉS

TOPCAR AEROPUERTO GRAN CANARIA

DREAM SUITE

GRAN MARINA SUITES

LA SUITE 17

MARINA SUITE

URBAN SUITE

PIER 19

ROCK ISLANDS

RESTAURANTE SIBORA

GELIZIA BEACH 1

GELIZIA BEACH 2

GELIZIA MESA Y LOPEZ

GELIZIA TRIANA

LA TRAVESÍA DE TRIANA

LA TRAVESÍA DEL PUERTO

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE INGENIO

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE SANTA LUCIA DE TIRAJANA

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE SANTA MARÍA DE GUÍA

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE TEROR

MUSEO ETNOGRÁFICO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE VALLESECO (MECIV)

OFICINA DE TURISMO DE VEGA DE SAN MATEO

OFICINA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA DE VALSEQUILLO

BUENSURFSCHOOL

EVENTOS LPA

GABINETE LITERARIO

COLIVING 1907

ALBERGUE HOSTEL GRAN CANARIA

UNIVERSITY SURF SCHOOL

VARIAS VV: CANARIASGETAWAY

2 VV: CASA HIGUERA AZUL Y CASA MILAGRITO

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