Valleseco
La sidra canaria se cita en Valleseco con degustaciones, ventas y talleres abiertos
La programación incluye cuatro sesiones de cata con inscripción previa y el taller de coctelería “Mixtura Sidrera”, centrado en usos de la sidra en combinados.
Valleseco celebrará el domingo 24 de mayo de 2026 la IV Feria Regional de la Sidra de Canarias, una jornada dedicada a la promoción, degustación y venta de sidras elaboradas en el Archipiélago Canario. La actividad comenzará a las 10:00 horas y se desarrollará en los aparcamientos disuasorios de la Zona Comercial y en los alrededores de la plaza del pueblo, con una programación que combina catas, coctelería, gastronomía y música en directo.
Programación de catas y el taller “Mixtura Sidrera”
La feria incluirá la IV Cata Regional de Sidras de Canarias, con cuatro sesiones abiertas al público mediante inscripción previa. Según la organización, las catas se distribuirán a lo largo de la mañana a las 10:00, 12:00 y 14:00 horas. Como novedad, esta edición incorpora el taller “Mixtura Sidrera”, centrado en el uso de la sidra en coctelería, con dos pases previstos a las 11:00 y 13:00 horas, en los que profesionales elaborarán combinados con sidra como base.
Entre los participantes figura el enólogo José Antonio Norniella Sánchez, vinculado al asesoramiento de sidrerías integradas en la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. La propuesta de este año también contempla la presencia de sidras asturianas con DOP y referencias internacionales, además de elaboraciones locales.
Producto local, foodtrucks y actividades tradicionales
El encuentro contará con puestos de quesos y otros productos de proximidad, además de venta de mieles, repostería y artesanía. La oferta gastronómica se completará con foodtrucks y pinchos preparados por restauradores del municipio. En el apartado de tradiciones, se mantiene el reparto de huevos duros y sidra, una de las acciones más populares de la jornada.
Música en directo y fin de semana festivo
La programación incluirá actuaciones en directo de Los 600, Qué Chimba y Chicas Melodía, dentro de una feria que se enmarca en el fin de semana principal de las fiestas patronales de San Vicente Ferrer.
Valleseco y la producción sidrera en Canarias
El alcalde José Luis Rodríguez Quintana vincula la feria a la evolución del sector en el municipio y a su estrategia de impulso a la manzana y la sidra como ejes de actividad local. Desde el Ayuntamiento se señala que Valleseco concentra siete lagares y 28 referencias de sidra, y sitúa el crecimiento del producto en los últimos 17 años.
El municipio forma parte de la red europea CIDEREU (Ciudades Europeas de la Sidra y la Manzana), orientada a la cooperación en desarrollo rural, innovación agrícola y conservación del patrimonio asociado a la sidra. En ese marco, una delegación municipal participó recientemente en un encuentro internacional celebrado en Faenza, junto a representantes de Italia, Eslovenia, República Checa y España, incluyendo municipios asturianos como Cangas de Onís, Gijón y Nava.
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