Telde refuerza la red hidráulica con 29 reparaciones y 159 detecciones de fugas

Telde ha intensificado en las últimas semanas los trabajos de mejora y mantenimiento de la red de abastecimiento de agua a través de la concesionaria Aguas de Telde, con actuaciones repartidas por más de una veintena de barrios y zonas del municipio. El operativo incluye reparación de averías, localización de fugas y renovación integral de conducciones, dentro del plan permanente de mejora del servicio hidráulico municipal.

Según el balance de la compañía, el Departamento de Distribución ha ejecutado 29 reparaciones de averías y 159 actuaciones de detección y reparación de fugas, además de varias obras de renovación completa de tramos de la red. El objetivo, de acuerdo con la información municipal, es reforzar la continuidad del suministro y reducir pérdidas asociadas a incidencias y fugas ocultas.

Renovación de conducciones en Montaña Las Palmas

Uno de los puntos donde se concentran parte de los trabajos es Montaña Las Palmas, con la continuación de las obras en el Camino al Valle de Los Reyes y el inicio de nuevos frentes en Calle Desvío y Camino a Juan Inglés. En estas vías se están sustituyendo tramos antiguos por nuevas conducciones de PVC de mayor capacidad y resistencia. En el mismo entorno también se han realizado actuaciones en Barranquillo Juan Inglés, Camino de Las Cañaveras y Camino La Madera.

Actuaciones en Jinámar y San Juan

En Jinámar, la empresa ha finalizado la renovación de red en la calle Gabriel y Galán, y ha intervenido en otras vías como Fernando Sagaseta, Tamara, Huelva o Garabato, con trabajos vinculados a averías y fugas. En San Juan, los trabajos han culminado en las calles Alcalde Manuel Álvarez Peña, Pérez Galdós y Doctor Castro Ojeda, con actuaciones también en el entorno de San Francisco y vías cercanas.

San Gregorio y otras zonas del municipio

En el casco urbano de San Gregorio, se han desarrollado intervenciones en calles como Congreso, Parque Franchy y Roca o Avenida del Cabildo Insular, además de actuaciones en puntos próximos como Cánovas del Castillo o en La Pardilla, en Raimundo Lulio. También se han ejecutado reparaciones y detección de fugas en sectores como La Herradura, El Ejido, El Calero, Caserones, Ojos de Garza, Lomo Magullo, Higuera Canaria, Valle de Los Nueve, La Breña y en áreas industriales y comerciales del municipio.

Reparaciones domiciliarias y control de presión

Entre los trabajos realizados figuran reparaciones de acometidas domiciliarias, sustitución de tuberías deterioradas, intervenciones sobre conducciones principales y secundarias, regulación de presión y localización de fugas ocultas para prevenir pérdidas de agua y nuevas averías.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha señalado que se está desarrollando “un importante trabajo técnico y operativo” en distintos barrios para modernizar progresivamente la red hidráulica y mejorar un servicio esencial. Desde el área de Aguas y Saneamiento se subraya que parte de estas intervenciones responden a una planificación continua orientada a reducir pérdidas, mejorar la eficiencia y renovar infraestructuras antiguas con incidencias recurrentes. El Ayuntamiento de Telde recuerda, además, que la red de abastecimiento del municipio es una de las más extensas y complejas de Canarias, lo que obliga a mantener una supervisión y renovación constante.