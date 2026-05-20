Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez ataca a Clavijo en la OMSUD Las Palmas - ZaragozaOkupa condenado en LPGCGuaguas GuanartemePedro Sánchez - ClavijoJosé Luis Rodríguez ZapateroPremios de la ONCE en LPGC
instagramlinkedin

Urbanismo

El TSJC rechaza paralizar las obras del parque empresarial de El Hornillo

El tribunal avala que continúe el proyecto urbanístico formado por 319 viviendas, dos colegios y un parque comercial, al no apreciar perjuicio irreparable para los recurrentes, propietarios de una finca afectada

Parcela entre Sonneland, la GC-1 y Barranco Las Tabaqueras.

Parcela entre Sonneland, la GC-1 y Barranco Las Tabaqueras. / Andrés Cruz

Iván Alejandro Hernández

Iván Alejandro Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado paralizar el desarrollo urbanístico de El Hornillo, en San Bartolomé de Tirajana, y ha avalado que continúen las obras de un parque comercial, 319 viviendas, y dos colegios, entre la autopista del Sur y Sonnelandal desestimar el recurso de apelación presentado por los propietarios de una de las parcelas afectadas. La sentencia, dictada el 13 de mayo de 2026 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, confirma así la decisión previa de un juzgado que ya había denegado la adopción de medidas cautelares en noviembre de 2025.

El fallo responde al recurso interpuesto por los propietarios de la finca registral 9.684, Ricardo Pascual y Montserrat Rodríguez, que solicitaban la suspensión del acuerdo urbanístico mientras se resuelve el procedimiento principal sobre la legalidad del proyecto. El tribunal, sin embargo, concluye que no concurren las circunstancias necesarias para acordar esa paralización y mantiene la ejecución del plan.

La Sala centra su análisis en el carácter excepcional de las medidas cautelares dentro de la jurisdicción contencioso-administrativa. En este sentido, recuerda que su función no es anticipar el resultado del litigio, sino evitar que la sentencia final pierda eficacia. Bajo este criterio, el tribunal evita pronunciarse sobre el fondo del asunto, es decir, la legalidad del planeamiento, y limita su valoración a la existencia o no de un perjuicio irreparable.

La finca ya está protegida

En este punto, la resolución indica que la finca 9.684 ya está protegida por una medida cautelar previa acordada en junio de 2025 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, que suspendió la ejecución del proyecto exclusivamente sobre esa parcela. Esta circunstancia, según el TSJC, garantiza que los propietarios no sufrirán daños directos mientras se resuelve el litigio principal.

Además, frente al interés particular de los recurrentes, la Sala sitúa el interés general asociado al desarrollo del sector, que incluye la ejecución de dotaciones públicas y viviendas, parte de ellas protegidas. En este contexto, advierte de que una paralización total del proyecto implicaría “cuantiosas pérdidas económicas”, tanto para las promotoras como para el conjunto de propietarios integrados en la unidad de actuación.

A ello se suma un tercer argumento: la posibilidad de resarcimiento económico. El TSJC señala que, en caso de que la sentencia sobre el fondo del asunto sea favorable a los demandantes y resulte imposible restituir la finca a su estado original por el avance de las obras, los perjuicios podrían ser compensados mediante una indemnización de daños y perjuicios. Este elemento refuerza, a juicio del tribunal, la innecesariedad de adoptar una medida cautelar de suspensión global.

Un rompecabezas judicial

El desarrollo urbanístico de El Hornillo se ha convertido en un complejo rompecabezas judicial que abarca casi una década de conflictos entre propietarios, la administración y promotores por la titularidad de los terrenos, que ha discurrido en ramificaciones civiles, contenciosas-administrativas e incluso penales.

Los litigios se remontan 2017, cuando parte de los propietarios del suelo donde se desarrollaría el proyecto del parque empresarial denunciaron haber sido excluidos inicialmente en la Junta de Compensación porque no figuraban en el registro de la propiedad en ese momento. Esa discrepancia desencadenó una cadena de procedimientos judiciales que derivó en la anulación del planeamiento en 2021. A partir de ahí, el conflicto se trasladó también a la vía penal, con una investigación abierta contra responsables municipales y técnicos, que quedó archivada definitivamente este año.

Noticias relacionadas y más

En paralelo, en junio de 2025 el Ayuntamiento reactivó el proyecto con una nueva tramitación, aunque con medidas cautelares que mantienen fuera de las obras la finca en litigio. En este contexto, la sentencia del TSJC refuerza el desbloqueo del proyecto desde el punto de vista administrativo, al permitir que las obras continúen, con la única excepción de la finca 9.684, cuyo futuro quedará condicionado a la resolución definitiva del procedimiento judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sara Carbonero suma una nueva ilusión en Canarias: así es la tienda que acaba de abrir en Gran Canaria
  2. El primer premio de la Lotería Nacional cae en Gran Canaria
  3. El Grupo Lopesan proyecta un hotel de mil habitaciones y 300 millones en Meloneras
  4. Abraham El Jaber, 91 años y sigue al pie del mostrador en una de las tiendas históricas de Arucas
  5. La solución al gran atasco de la GC-1 en Telde ya tiene fecha de inicio
  6. Cazado en Gran Canaria un conductor que realizaba transporte ilegal de viajeros desde el aeropuerto
  7. La primera guagua eléctrica interurbana conectará Las Palmas de Gran Canaria con Gáldar
  8. La Bonoloto deja uno de sus premios más importantes en Gran Canaria

El TSJC rechaza paralizar las obras del parque empresarial de El Hornillo

El TSJC rechaza paralizar las obras del parque empresarial de El Hornillo

Los vecinos de San José del Álamo en Teror tendrán que buscar carreteras alternativas por las obras

Los vecinos de San José del Álamo en Teror tendrán que buscar carreteras alternativas por las obras

David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”

David Palomo, el campeón del mundo que entrena en lo alto de Las Palmas de Gran Canaria: “Me siento superpoderoso cuando estoy en el aire”

La Vega de San Mateo celebra su II Semana de Canarias con actividades culturales y educativas

La Vega de San Mateo celebra su II Semana de Canarias con actividades culturales y educativas

Santa Brígida celebra una semana de actividades para promover hábitos saludables y bienestar

Santa Brígida celebra una semana de actividades para promover hábitos saludables y bienestar

El Club LA PROVINCIA acoge la jornada 'Conecta con tu futuro: del aula al mercado laboral'

El Club LA PROVINCIA acoge la jornada 'Conecta con tu futuro: del aula al mercado laboral'

Los propietarios del edificio Águila Playa de Gran Canaria preparan una derrama de 200.000 euros para reparar el muro derrumbado por la borrasca Therese

Los propietarios del edificio Águila Playa de Gran Canaria preparan una derrama de 200.000 euros para reparar el muro derrumbado por la borrasca Therese

La Feria de Ganado de Gran Canaria reunirá 1.200 animales, 91 expositores y actividades escolares en la Granja Agrícola Experimental

La Feria de Ganado de Gran Canaria reunirá 1.200 animales, 91 expositores y actividades escolares en la Granja Agrícola Experimental
Tracking Pixel Contents