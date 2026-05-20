Valleseco y Teror celebran 25 años de hermanamiento con un acto en la Plaza de San Vicente Ferrer

Valleseco y Teror volverán a reunirse este viernes 22 de mayo, a las 21:00 horas, para conmemorar el 25 aniversario de su hermanamiento institucional. El acto, integrado en las fiestas de San Vicente Ferrer, se celebrará en la Plaza Municipal de Valleseco y pone el foco en los vínculos históricos, familiares y vecinales entre ambos municipios.

Una velada con música y un formato de homenaje

La cita estará presentada por el verseador y comunicador Yeray Rodríguez y contará con las actuaciones de la Parranda El Lebrillo, de Teror, y la Agrupación Folklórica Los Labradores, de Valleseco. La organización plantea la noche como un reconocimiento a una relación que, según el mensaje institucional, va más allá del acuerdo formal y forma parte de la memoria compartida de ambos pueblos.

Un lazo anterior al acuerdo de 2001

Aunque el hermanamiento oficial se firmó en 2001, el texto difundido por las corporaciones sitúa el origen de la unión en una historia común que se remonta al periodo en el que Valleseco formó parte de Teror hasta enero de 1842, cuando se constituyó como municipio independiente. Entre los motivos citados entonces figuran la distancia y las dificultades de desplazamiento para realizar gestiones administrativas en la Villa Mariana.

En la prensa local del 11 de marzo de 2001, se apuntaba a la voluntad de dejar atrás rivalidades históricas y recuperar unos vínculos descritos como “de madre e hijo”. En esa mirada retrospectiva se alude, además, a que Valleseco nació oficialmente como municipio con unos 600 habitantes y a las condiciones de los caminos como una de las razones de la segregación.

Continuidad del compromiso

El exalcalde de Valleseco Juan Salvador León Ojeda, impulsor del hermanamiento junto al entonces alcalde de Teror, subraya en el comunicado que ambos municipios se explican en relación mutua y plantea el hermanamiento como una herramienta de cooperación. En términos similares se expresa el exregidor terorense Juan de Dios Ramos Quintana, que define la efeméride como la de “dos pueblos que nacieron juntos”.

Por parte de los actuales responsables municipales, el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia García, destaca la solidaridad entre ambos pueblos en episodios recientes como los incendios forestales de 2019 y periodos de sequía, además de señalar la importancia de trasladar ese sentido de cooperación a las nuevas generaciones. El alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez Quintana, enmarca la conmemoración en “casi dos siglos de historia compartida” y en el trabajo conjunto desde la firma del acuerdo.

Renovación prevista en julio de 2026

La conmemoración tendrá continuidad el 10 de julio de 2026, coincidiendo con el pregón de la Fiesta del Agua en Teror, cuando está prevista la renovación del compromiso institucional. Como cierre, el texto recoge una reflexión compartida por representantes actuales y anteriores de ambos municipios: “Teror y Valleseco podrán tener administraciones distintas, pero seguirán siendo siempre pueblos hermanos unidos por la historia, la memoria, las familias y el corazón de su gente”.