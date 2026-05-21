125 años de música en Moya: la banda celebra su aniversario

La Banda de Música de Moya está de aniversario. La agrupación que pone las notas en los actos festivos del pueblo y de otros municipios cumple 125 años de su estreno. Y lo celebra con algunos actos, que arrancan la semana que viene con un concierto. En estos momentos es la cuarta más antigua en activo de Gran Canaria.

La Agrupación Musical Cumbres y Costas ha sobrepasado al paso del tiempo sin perder su objetivo inicial de poner música instrumental a los actos festivos de la Villa de Moya y de otros rincones grancanarios. La Banda se prepara para conmemorar sus 125 años de historia. Y lo hace con una familia formada por unos 35 componentes, bajo la batuta desde marzo del año pasado de Jonás Quesada.

Tocata de 8 a 78 años

El presidente de la entidad y músico en activo, Antonio Sosa, destaca cómo el grupo sigue siendo un referente del pueblo, a pesar de la escasa población y el impacto que dejó el parón de la pandemia en el número de componentes. Sosa defiende la labor de las escuelas artísticas municipales, que sirven de semillero. El presidente entró con 18 años y sigue ahora, con 66, animado por familiares directos que también forman parte de esta gran familia. Ahora también con su hijo.

En la formación hay músicos de entre ocho y 78 años que disfrutan de la participación en esta banda de pueblo, que da vida a las fiestas grandes y las de sus barrios. Y en algunos casos cumplen hasta cuatro generaciones, con la familia Simón.

Actuación en el Estadio de Gran Canaria en 2017. / LP / DLP

Para alumbrar sus primeras luces hay que remontarse al comienzo del siglo pasado. Como era costumbre, para acompañar a la Virgen de Candelaria y otras celebraciones el municipio contrataba bandas de distintos pueblos de la Isla. Y en esa necesidad, algunos jóvenes se empeñaron en que la Villa no podía ser menos y que tenía que contar con su propio grupo.

535 pesetas

El primer paso fue abrir una suscripción popular para poder comprar en el extranjero los instrumentos, que llegarían en el verano de 1900. Una vez en tierra, el Ayuntamiento contrató al músico Sixto Armas «para dirigir y enseñar la música a los jóvenes de esta localidad que han constituido la banda que se está organizando en este pueblo», fijando un sueldo de 535 pesetas al año (3,22 euros de hoy).

Componentes de la banda en los años 50 del siglo pasado. / LP / DLP

Esos comienzos fueron también problemáticos, con el movimiento de directores por distintos motivos, sobre todo relacionados con las pésimas condiciones económicas.

Represalia franquista

La llegada de la Guerra Civil volvió a generar un nuevo episodio, vinculado en ese caso a razones políticas. Al poco tiempo del golpe militar de 1936 el Comandante General de las Islas Canarias y la Junta de Defensa Nacional promulgaron un bando y un decreto en los que se señalaba a su director Maestro Eusebio como «miembro de una agrupación política de izquierda». Él mismo lo reconoce, si bien matiza que «sin que por ello sea contrario al Movimiento Nacional ni haya ejecutado ningún acto contrario al mismo».

La comisión gestora del Ayuntamiento de Moya lo destituyó y acordó «disolver la Banda de Música Municipal, por cuanto este organismo no responde al sacrificio económico que viene haciendo este municipio para su sostenimiento, teniendo entendido además que la mayoría de los músicos son elementos un tanto sospechosos en cuanto a su ideología política».

Retraso por un vaso de ron

Meses después, Gregorio Vega, en nombre de varios músicos que pertenecieron a la disuelta banda, solicitó por escrito a la comisión gestora reorganizar la Banda de Música de Moya. Y, tras dejar fuera al exdirector, se retomó la actividad.

Entre las anécdotas que han pasado el siglo, se recuerda todavía aquellos momentos en los que tenían que actuar en las medianías bajo un intenso frío y los músicos esperaban la salida de misa en las tiendas echando un ron para entrar en calor. Entretenidos como estaban, en más de una vez llegaron tarde a las procesiones.

Procesión de Semana Santa en Fontanales en 1954. / LP / DLP

Para darle un nuevo impulso, en 1998 se formalizó su actual denominación de Asociación Cultural Agrupación Cultural Musical Cumbres y Costas, integrada en la Federación de Gran Canaria. En estos años ha formado a maestros de música, miembros del Conservatorio y la Filarmónica, además de profesionales independientes.

La banda fue la pregonera de las Fiestas de San Antonio de Padua de 2014 y el Pleno del Ayuntamiento de Moya le concedió en 2015 por unanimidad la Medalla de Oro del Municipio «en reconocimiento a la labor cultural desarrollada durante tantos años».

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Para celebrar sus 125 años, el viernes 29 de mayo dará un concierto coincidiendo con el pregón de las fiestas y ya se ultima un libro sobre su historia. Además, el 29 de octubre protagonizará el billete del cupón de la ONCE.