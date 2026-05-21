Un acto en el frontis del templo abre en Gáldar la preparación del Año Jacobeo 2027

Gáldar dará el primer paso visible en la preparación del Año Jacobeo 2027 el próximo viernes 29 de mayo, con un acto público en el frontis del Templo Santuario de Santiago Apóstol. La convocatoria está prevista a partir de las 20:30 horas y servirá para presentar el logo que identificará el jubileo y las imágenes promocionales asociadas a la programación prevista para ese año.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Gáldar, incluirá también una actuación musical de Ana Gil, según ha informado el Consistorio. El objetivo es iniciar la difusión de la identidad gráfica del Jacobeo 2027 y marcar el arranque de una agenda de actividades vinculadas a la tradición jacobea del municipio.

El acto del 29 de mayo está concebido como una puesta en común del material que servirá para comunicar los eventos del Año Santo. La corporación local enmarca esta iniciativa en la preparación anticipada de una programación “potente” con la que pretende poner el foco en la relación histórica, espiritual y cultural entre Gáldar y Santiago Apóstol, así como en la devoción al santo en la ciudad.

La experiencia de los Años Santos 2021 y 2022

El municipio afronta el Jacobeo 2027 después de la experiencia de los jubileos de 2021 y 2022, que, según el Ayuntamiento, supusieron un impulso para la actividad turística y cultural. La institución municipal sostiene que aquellos años evidenciaron la capacidad de Gáldar para acoger peregrinos y proyectar su legado fuera del ámbito insular.

Foto de archivo de las Fiestas de Santiago de Gáldar 2025. / José Carlos Guerra

El Ayuntamiento sitúa a Gáldar como un enclave singular dentro del mapa jacobeo, al señalar su papel como primera sede jacobea fuera del continente. En ese marco, destaca el patrimonio vinculado al templo y la continuidad histórica de una tradición que, de acuerdo con la información municipal, se mantiene desde hace más de cinco siglos.

La nota municipal también subraya la singularidad del Camino de Santiago de Gran Canaria, una ruta que conduce al peregrino desde el sur de la isla, atravesando las dunas de Maspalomas, cumbres y paisajes agrícolas, hasta llegar al Templo Matriz de Santiago de los Caballeros en Gáldar. El recorrido suma 70 kilómetros y combina, según el Ayuntamiento, patrimonio, naturaleza y espiritualidad.

La bula de 1965 y el noveno Año Santo en 2022

El Consistorio recuerda que en 1965 el papa Pablo VI concedió a Gáldar una bula papal que otorgaba privilegios jubilares equiparables a los de Santiago de Compostela, lo que permitió la celebración del primer Año Jacobeo en la ciudad. El último, en 2022, fue el noveno Año Santo celebrado en el municipio, en un contexto marcado por la pandemia, según la información difundida.

Los preparativos para 2027 se articulan a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, dirigida por Julio Mateo Castillo, con la intención de impulsar acciones de divulgación y mantener activa la tradición jacobea en el municipio.