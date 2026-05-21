Los bomberos interinos de Gran Canaria se encomiendan a una resolución judicial de ultima hora para frenar las oposiciones

Los bomberos interinos del Consorcio de Gran Canaria se encomiendan a la posible llegada de un auto judicial in extremis para intentar paralizar las oposiciones previstas este fin de semana. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, no logró apoyos para cerrar "un consenso" e intentar lograr que se frene la convocatoria dentro una "acalorada" junta general extraordinaria del ente celebrada esta mañana del jueves, obligando a 12 interinos en abuso de temporalidad a pasar por otro procedimiento selectivo si quieren quedarse fijos.

Más de 600 aspirantes se presentarán este domingo a la primera fase de las pruebas selectivas para convertirse en bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Mientras tanto, 12 familias siguen tratando del paralizar este proceso tras ejercer el trabajo, después de que hace seis años aprobaran las oposiciones, pero quedaron excluidos por el cupo, tras verse obligados previamente también durante una década a realizar las distintas pruebas obligatorias por el retraso de las distintas fases.

Tribunal Supremo de la Unión Europea

Onalia Bueno solicitó en la junta extraordinaria celebrada este jueves paralizar el procedimiento dos semanas, sobre todo tras una sentencia del Tribunal Supremo en la Unión Europea que podría dar la razón a los interinos que superaron las oposiciones. La alcadesa de Mogán entendía que podían llegar a un consenso y reconducir la situación. Sin embargo, asegura que "no me dieron ninguna explicación sobre un acta de octubre de 2023 que sigue estando en vigor, por cierto, donde se llegó a un acuerdo por la parte sindical y por la parte del consorcio de 12 plazas a partir del concurso, que se firmó por unanimidad".

La justificación en ese caso, dijo, es que existe un posterior informe que lo tumbaba por ser ilegal, si bien en ningún momento se comunicó a los ayuntamientos e instituciones representados en este ente público, según defiende, y que está firmado por jurídicos. "Para revocar este acuerdo tiene que haber otra mesa general de negociación que lo revoque, porque así está contemplado".

Algunos de los bomberos y familiares afectados. / LP / DLP

El portavoz de los bomberos internos, Miguel Ángel García, insitió en que pedían dos o tres semanas para resolver una situación que, a su entender, "tiene solución y lo que han hecho es seguir para adelante sin mirar por nosotros, ni por nuestras familias".

García señala que la única alternativa que les queda es que el juzgado emita un auto que paralice en estas próximas horas el proceso, al menos momentámente, para evitar daños posteriores. antes de una resolución judicial definitiva a su demanda.

600 aspirantes

Onalia Bueno defiende que si se sigue adelante al procedimeinto puede a haber un mal mayor a futuro porque van a ser 600 aspirantes. Y señaló que la reunión fue acalorada, poniéndole cortapisas a que pudieera seguir tomando la palabra ante sus compañeros. No hay que olvidar que Mogán había contado según ella con el apoyo de otros 12 ayuntamientos con 196 votos en una hipotética votación que no se llevó a cabo en la junta extraordinaria, porque el Cabildo había reunidos 724 votos, entre ellos el Gobierno de Canarias.

La alcaldesa reconoce que la reunión fue "acalorada" y con "acusaciones cruzadas".

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Este periódico intentó sin éxito en la puerta del Consorcio obtener alguna versión oficial.