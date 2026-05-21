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El Cabildo de Gran Canaria expone en Italia sus proyectos de energía sostenible

El consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink, encabezó una delegación isleña para asistir a la Asamblea General de Fedarene, celebrada en la ciudad de Módena

El consejero de Energía, Raúl García Brink, en la Asamblea General de Fedarene.

El consejero de Energía, Raúl García Brink, en la Asamblea General de Fedarene. / LP/DLP.

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria reforzó esta semana su presencia en los principales foros europeos sobre transición energética y clima durante la Asamblea General y la Junta Directiva de Fedarene, celebradas en la ciudad italiana de Módena. La delegación insular estuvo encabezada por el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink.

La participación se desarrolló a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), organismo que forma parte de la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente, una red integrada por más de 50 agencias y regiones europeas vinculadas a políticas energéticas y climáticas.

García Brink, que ocupa una vicepresidencia en Fedarene vinculada al área de redes eléctricas y flexibilidad energética, defendió durante el encuentro el trabajo que desarrolla Gran Canaria en proyectos europeos relacionados con la sostenibilidad y la acción climática. “Gran Canaria lleva años trabajando en proyectos europeos de referencia y este espacio nos permite trasladar nuestra experiencia y aprender de otros territorios”, señaló.

Nuevas agencias energéticas en Canarias

Uno de los proyectos expuestos en Italia fue LIFE 4ENERAGENCIES, coordinado por el Consejo Insular de la Energía y centrado en la creación de nuevas agencias energéticas en Canarias.

La iniciativa contempla la puesta en marcha de cuatro oficinas: tres en Gran Canaria y una en Tenerife. Estas estructuras funcionarán bajo el modelo de ventanilla única y estarán orientadas al asesoramiento en materia de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y acción climática.

En Gran Canaria, las futuras agencias se desarrollarán junto a las mancomunidades del norte, sureste y medianías, mientras que en Tenerife el proyecto se impulsa en colaboración con el Ayuntamiento de El Rosario y la Mancomunidad del Nordeste.

Adaptación climática y resiliencia

Durante la asamblea, García Brink dirigió además una de las mesas de trabajo del denominado World Café, centrada en resiliencia climática y soluciones basadas en la naturaleza.

En ese espacio, el consejero presentó varias experiencias desarrolladas en la isla, entre ellas el proyecto LIFE COSTAdapta, la iniciativa Natalie en Maspalomas y distintos sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) implantados en Gran Canaria.

El representante insular defendió la necesidad de que las agencias energéticas europeas amplíen sus funciones y evolucionen hacia modelos que integren no solo la energía, sino también la adaptación climática, la biodiversidad y la resiliencia territorial.

En este contexto, avanzó que el Consejo Insular de la Energía se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional que derivará próximamente en una nueva denominación: “Energía y Clima Gran Canaria”.

Según explicó, este cambio busca reflejar la ampliación de competencias y objetivos estratégicos relacionados con la transición energética y climática de la isla.

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La participación de Gran Canaria en Fedarene se enmarca en la estrategia insular vinculada a la sostenibilidad, la descarbonización y el desarrollo de proyectos europeos orientados a la adaptación climática y la modernización energética del territorio.

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