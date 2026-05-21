El Cabildo de Gran Canaria expone en Italia sus proyectos de energía sostenible

El Cabildo de Gran Canaria reforzó esta semana su presencia en los principales foros europeos sobre transición energética y clima durante la Asamblea General y la Junta Directiva de Fedarene, celebradas en la ciudad italiana de Módena. La delegación insular estuvo encabezada por el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento, Raúl García Brink.

La participación se desarrolló a través del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria (CIEGC), organismo que forma parte de la Federación Europea de Agencias y Regiones para la Energía y Medio Ambiente, una red integrada por más de 50 agencias y regiones europeas vinculadas a políticas energéticas y climáticas.

García Brink, que ocupa una vicepresidencia en Fedarene vinculada al área de redes eléctricas y flexibilidad energética, defendió durante el encuentro el trabajo que desarrolla Gran Canaria en proyectos europeos relacionados con la sostenibilidad y la acción climática. “Gran Canaria lleva años trabajando en proyectos europeos de referencia y este espacio nos permite trasladar nuestra experiencia y aprender de otros territorios”, señaló.

Nuevas agencias energéticas en Canarias

Uno de los proyectos expuestos en Italia fue LIFE 4ENERAGENCIES, coordinado por el Consejo Insular de la Energía y centrado en la creación de nuevas agencias energéticas en Canarias.

La iniciativa contempla la puesta en marcha de cuatro oficinas: tres en Gran Canaria y una en Tenerife. Estas estructuras funcionarán bajo el modelo de ventanilla única y estarán orientadas al asesoramiento en materia de eficiencia energética, energías renovables, movilidad sostenible y acción climática.

En Gran Canaria, las futuras agencias se desarrollarán junto a las mancomunidades del norte, sureste y medianías, mientras que en Tenerife el proyecto se impulsa en colaboración con el Ayuntamiento de El Rosario y la Mancomunidad del Nordeste.

Adaptación climática y resiliencia

Durante la asamblea, García Brink dirigió además una de las mesas de trabajo del denominado World Café, centrada en resiliencia climática y soluciones basadas en la naturaleza.

En ese espacio, el consejero presentó varias experiencias desarrolladas en la isla, entre ellas el proyecto LIFE COSTAdapta, la iniciativa Natalie en Maspalomas y distintos sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) implantados en Gran Canaria.

El representante insular defendió la necesidad de que las agencias energéticas europeas amplíen sus funciones y evolucionen hacia modelos que integren no solo la energía, sino también la adaptación climática, la biodiversidad y la resiliencia territorial.

En este contexto, avanzó que el Consejo Insular de la Energía se encuentra inmerso en un proceso de transformación institucional que derivará próximamente en una nueva denominación: “Energía y Clima Gran Canaria”.

Según explicó, este cambio busca reflejar la ampliación de competencias y objetivos estratégicos relacionados con la transición energética y climática de la isla.

Noticias relacionadas

La participación de Gran Canaria en Fedarene se enmarca en la estrategia insular vinculada a la sostenibilidad, la descarbonización y el desarrollo de proyectos europeos orientados a la adaptación climática y la modernización energética del territorio.