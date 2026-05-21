Fimar 2026: Canarias muestra su apuesta por la ciencia ciudadana marina y la eólica en la feria

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, dirigida por Mariano Hernández Zapata, participa un año más en la Feria Internacional del Mar (FIMAR), que celebra su decimoquinta edición del 22 al 24 de mayo en el entorno del Muelle Sanapú, en Las Palmas de Gran Canaria.

Cartel de FIMAR 2026. / LP/DLP

El departamento autonómico mantiene su presencia con el espacio de la Red de Observadores del Medio Marino de Canarias (RedPROMAR), centrado en divulgación y ciencia ciudadana marina, e incorpora una nueva carpa propia dedicada a adaptación costera, cambio climático y subida del nivel del mar, además del desarrollo de la eólica marina.

La organización del stand incorpora contenidos interactivos, experiencias inmersivas y materiales divulgativos con los que la Consejería expone trabajos y herramientas digitales para analizar los efectos del cambio climático sobre el litoral canario.

“Fimar es una oportunidad magnífica para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizamos desde el Gobierno de Canarias"

La viceconsejera de Transición Ecológica y Energía, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, enmarca la presencia institucional en la feria como un escaparate público. “Fimar es una oportunidad magnífica para acercar a la ciudadanía el trabajo que realizamos desde el Gobierno de Canarias en ámbitos como la protección del medio marino, la adaptación costera o la lucha contra el cambio climático”, señaló.

Schallenberg sitúa el foco de esta edición en la divulgación con recursos visuales. “Este año queremos reforzar especialmente la parte más interactiva y divulgativa”, explicó, con el objetivo de que el público “pueda conocer de forma visual y accesible cómo afectan fenómenos como la subida del nivel del mar a distintas zonas costeras del archipiélago”.

En el programa del nuevo espacio figuran herramientas desarrolladas junto a Grafcan para visualizar escenarios de subida del mar en diferentes puntos de Canarias, además de experiencias de realidad virtual y materiales vinculados a proyectos europeos impulsados por la Consejería.

La divulgación y la participación ciudadana son fundamentales para avanzar en conciencia climática.

Entre los contenidos divulgativos se incluyen referencias a iniciativas como Life Garachico, junto a propuestas ligadas a la eólica marina. La Consejería incorpora gafas de realidad virtual con las que el visitante observa una simulación: cómo se vería un parque eólico marino de 250 MW en Gran Canaria, según la información prevista para la carpa.

La viceconsejera defiende la implicación social como eje del planteamiento. “La divulgación y la participación ciudadana son fundamentales para avanzar en conciencia climática y fomentar una mayor implicación social en la protección de nuestros ecosistemas marinos y costeros”, indicó.

La apuesta por la divulgación se suma a la continuidad de la RedPROMAR, que vuelve a contar con una carpa desde la que difunde su trabajo de observación ciudadana del medio marino y promueve la participación activa en la conservación.

RedPROMAR

El espacio de RedPROMAR mantiene el enfoque de ciencia ciudadana marina y busca ampliar el contacto con el público que visita FIMAR. La red presenta su actividad como herramienta de apoyo a la observación del entorno marino del archipiélago y como vía para sumar avisos y registros de interés ambiental.

La programación de la feria pone este año el acento en el papel de territorios alejados del continente europeo. FIMAR 2026 se dedica a las “Regiones Ultraperiféricas y el Mar”, con atención a cuestiones como economía azul, innovación marina y cooperación atlántica.