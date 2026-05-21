Gran Canaria pide permiso a Costas para seguir moviendo Arena desde el paseo de las dunas hasta Playa del Inglés

El Cabildo de Gran Canaria ha solicitado permiso a la Demarcación de Costas de Canarias, perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para extraer el excedente de arena del Paseo Costa Canaria en el tramo comprendido entre el Hotel Santa Mónica y el Mirador de las Dunas de Maspalomas, de San Bartolomé de Tirajana. Se trata de un proceso que se ha ejecutado durante los dos últimos años para evitar el enterramiento del paseo y de los pozos de registro de la red de saneamiento que se encuentran en el enclave, además de impedir la penetración de sedimento en los edificios colindantes.

El encargado de realizar estos trabajos es el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la concejalía de Limpieza que encabeza el edil Ruymán Cardoso. A lo largo del pasado año, los operarios del Consistorio consiguieron mover 3.464 toneladas de arena desde el paseo hasta la playa empleando un tractor y un camión. Para llevar a cabo este proceso, primero se deben recolocar las piedras que componen la zona para que no dificulten la normal circulación de la arena cuando se deposite nuevamente en el enclave.

Durante el primer año se realizaron un total de 240 traslados desde el paseo hasta la orilla de playa del inglés, concretamente en el tramo entre los quioscos número 3 y 7, que es el lugar estratégico que permite que el viento vaya colocando de forma natural el material árido de forma paulatina en el inicio del sistema dunar, lo que contribuye a la correcta conservación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.