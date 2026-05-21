Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente motoristaEducación visita papaPlanes Gran CanariaFuerzas Armadas 2026 Las PalmasUD Las PalmasBinta, la niña migranteFresas Valsequillo
instagramlinkedin

El nuevo reglamento de Participación Ciudadana da voz a los barrios de Santa Lucía

El documento será entregado a las asociaciones del municipio y difundido en la web y redes sociales municipales y busca abrir nuevos cauces para recoger propuestas vecinales y acercar la gestión a cada barrio

Foto de familia de técnicos mucipales y representantes de colectivos con el nuevo reglamento de participación ciudadana.

Foto de familia de técnicos mucipales y representantes de colectivos con el nuevo reglamento de participación ciudadana. / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha presentado el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, un documento que establece los mecanismos y órganos de representación vecinal con el objetivo de fomentar una participación más activa, transparente y cercana de la ciudadanía en la vida municipal. El texto contempla la creación de seis Consejos de Barrio y del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, espacios que permitirán canalizar propuestas, necesidades e iniciativas de vecinos, vecinas y colectivos del municipio.

El alcalde, Francisco García, y la concejala de Participación Ciudadana, Arminda Santana, dieron a conocer este jueves el contenido del reglamento en un encuentro celebrado con representantes de asociaciones y entidades sociales del municipio. El documento será distribuido entre las cerca de 140 asociaciones registradas en Santa Lucía de Tirajana y también estará disponible a través de la página web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento.

Momento de la presentación del nuevo reglamento de Participación Ciudadana de Santa Lucía.

Momento de la presentación del nuevo reglamento de Participación Ciudadana de Santa Lucía. / LP/DLP

Durante la presentación, el alcalde destacó que el reglamento supone “una herramienta para facilitar la participación de la ciudadanía, definiendo cauces y protocolos claros que permitan una participación democrática, abierta y transparente”. Francisco García añadió que el objetivo del gobierno municipal es acercar la administración a la ciudadanía y convertirla en un espacio de diálogo permanente. “No queremos que el Ayuntamiento sea solo un conjunto de edificios donde se tramitan expedientes; queremos que la ciudadanía lo sienta como un espacio común, donde se escuchan sus demandas y donde el personal municipal trabaja para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos y vecinas”, afirmó.

Aportaciones de colectivos

Por su parte, la concejala Arminda Santana explicó que el reglamento ha sido elaborado a través de un proceso participativo en el que se combinaron reuniones presenciales y aportaciones digitales realizadas por colectivos y ciudadanía. La edil subrayó que los nuevos órganos de participación “representan una apuesta por una gestión más cercana a la realidad de cada barrio y más conectada con el día a día de la población”. Santana señaló además que la intención es que estos consejos “sean espacios vivos y abiertos, donde la ciudadanía pueda seguir participando activamente en las decisiones y en el futuro del municipio”.

El reglamento establece la creación de Consejos de Barrio en Santa Lucía casco, Doctoral, Vecindario y Cruce de Sardina, Balos, El Canario y Los Llanos, y Pozo Izquierdo. Estos órganos permitirán debatir propuestas, trasladar inquietudes vecinales y favorecer una comunicación más directa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Actualmente, en Santa Lucía de Tirajana están registradas 138 asociaciones de carácter vecinal, deportivo, empresarial, cultural y social. Además, desde febrero de 2024 funciona la Escuela de Colectivos, una iniciativa municipal destinada a ofrecer formación y herramientas a las entidades y a las personas interesadas en la participación ciudadana, fortaleciendo así el tejido asociativo y la implicación vecinal en el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents