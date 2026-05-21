El nuevo reglamento de Participación Ciudadana da voz a los barrios de Santa Lucía

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha presentado el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana, un documento que establece los mecanismos y órganos de representación vecinal con el objetivo de fomentar una participación más activa, transparente y cercana de la ciudadanía en la vida municipal. El texto contempla la creación de seis Consejos de Barrio y del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, espacios que permitirán canalizar propuestas, necesidades e iniciativas de vecinos, vecinas y colectivos del municipio.

El alcalde, Francisco García, y la concejala de Participación Ciudadana, Arminda Santana, dieron a conocer este jueves el contenido del reglamento en un encuentro celebrado con representantes de asociaciones y entidades sociales del municipio. El documento será distribuido entre las cerca de 140 asociaciones registradas en Santa Lucía de Tirajana y también estará disponible a través de la página web municipal y las redes sociales del Ayuntamiento.

Momento de la presentación del nuevo reglamento de Participación Ciudadana de Santa Lucía. / LP/DLP

Durante la presentación, el alcalde destacó que el reglamento supone “una herramienta para facilitar la participación de la ciudadanía, definiendo cauces y protocolos claros que permitan una participación democrática, abierta y transparente”. Francisco García añadió que el objetivo del gobierno municipal es acercar la administración a la ciudadanía y convertirla en un espacio de diálogo permanente. “No queremos que el Ayuntamiento sea solo un conjunto de edificios donde se tramitan expedientes; queremos que la ciudadanía lo sienta como un espacio común, donde se escuchan sus demandas y donde el personal municipal trabaja para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos y vecinas”, afirmó.

Aportaciones de colectivos

Por su parte, la concejala Arminda Santana explicó que el reglamento ha sido elaborado a través de un proceso participativo en el que se combinaron reuniones presenciales y aportaciones digitales realizadas por colectivos y ciudadanía. La edil subrayó que los nuevos órganos de participación “representan una apuesta por una gestión más cercana a la realidad de cada barrio y más conectada con el día a día de la población”. Santana señaló además que la intención es que estos consejos “sean espacios vivos y abiertos, donde la ciudadanía pueda seguir participando activamente en las decisiones y en el futuro del municipio”.

El reglamento establece la creación de Consejos de Barrio en Santa Lucía casco, Doctoral, Vecindario y Cruce de Sardina, Balos, El Canario y Los Llanos, y Pozo Izquierdo. Estos órganos permitirán debatir propuestas, trasladar inquietudes vecinales y favorecer una comunicación más directa entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

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Actualmente, en Santa Lucía de Tirajana están registradas 138 asociaciones de carácter vecinal, deportivo, empresarial, cultural y social. Además, desde febrero de 2024 funciona la Escuela de Colectivos, una iniciativa municipal destinada a ofrecer formación y herramientas a las entidades y a las personas interesadas en la participación ciudadana, fortaleciendo así el tejido asociativo y la implicación vecinal en el municipio.