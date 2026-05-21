Obras en el casco de Mogán: aceras más anchas, arbolado y nuevo alumbrado

El Consistorio de Mogán ejecuta esta semana el asfaltado de varias vías del casco histórico con una inversión de 552.714,92 euros, dentro de una actuación que abarca las calles El Drago, La Galletana, Rincón de Mima, San Antonio de Padúa y la avenida de la Constitución. La financiación procede en parte del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria, con 446.629,48 euros con cargo a la anualidad de 2025, y una aportación municipal de 106.085,44 euros.

Mejoras en la avenida principal del casco

Además del nuevo firme, en la Avenida de la Constitución se han renovado y ampliado las aceras hasta alcanzar un ancho de 2 metros. Los trabajos incluyen la construcción de 17 alcorques, la plantación de árboles y la instalación de un sistema de riego, junto a nuevas instalaciones de alumbrado público, suministro eléctrico y de abasto, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

Trabajos de asfaltado en la Avenida de la Constitución. / LP/DLP

Actuaciones en saneamiento y nuevas zonas asfaltadas

Durante la visita a las obras, la alcaldesa Onalia Bueno señaló que también se ha intervenido en el saneamiento de la calle El Drago, a la altura del parque infantil. En paralelo, se ha asfaltado el terreno de tierra de la calle El Pino, una actuación vinculada al programa Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP) Mogán casco, Veneguera, Barranquillo Andrés y Soria, en el que se contempla además la rehabilitación por fases de viviendas en estos núcleos. Bueno destacó que "el pueblo de Mogán empieza a coger forma, con mejoras que eran muy necesarias en asfaltado, aceras y accesos".

Una rotonda tras las fiestas para mejorar la conexión con la GC-200

El Consistorio informó asimismo de una actuación prevista tras las Fiestas Patronales de San Antonio ‘El Chico’: el inicio de la construcción de una rotonda a la altura del antiguo edificio de la Cruz Roja, una obra que ejecutará el Gobierno de Canarias. El objetivo es mejorar la intersección y la conexión entre la avenida de la Constitución y la carretera GC-200, con el fin de ordenar la movilidad en el acceso al casco.