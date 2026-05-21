Ocho alumnos canarios triunfan con un sistema que alimenta algas para frenar el calentamiento global

"El océano como sumidero de carbono". Así se llama el proyecto con el que ocho alumnos del Colegio Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, en Telde, han ganado uno de los tres premios nacionales en la XI edición de RetoTech, una iniciativa de la Fundación Endesa. Lucas, Telma, Leo, Jorge, Enrique, Álvaro, Dany y José Manuel son los responsables de esta propuesta, que consiste en un prototipo para frenar el cambio climático y reducir la contaminación de los océanos. Para ello, han construido un sistema que atrapa el dióxido de carbono (CO₂) que las fábricas emiten a la atmósfera y lo utiliza para alimentar a las algas.

Para conseguirlo, una vez divididos en grupos, se han puesto manos a la obra en el diseño, la planificación y la fabricación de tres subsistemas: un condensador de dióxido de carbono, un fotobiorreactor y un dron marino teledirigido. Todos estos dispositivos, construidos a partir de conocimientos de programación, de biología, de física y de matemáticas, se integran en una maqueta que representa una ciudad industrial fabricada con materiales reciclados.

En la imagen de izquierda a Lucas Gouviac, Leo Márquez y Telma Harjani explican el proyecto. / ANDRES CRUZ

Jorge Valencia, uno de los alumnos, explica con detalle el funcionamiento del sistema. En primer lugar, un componente de captura de dióxido de carbono instalado en las chimeneas de las fábricas evita que parte del dióxido de carbono sea liberado a la atmósfera, ya que lo recoge, lo licua o lo comprime y lo almacena en depósitos especiales que se transportan a las zonas portuarias mediante camiones cuba. En segundo lugar, el CO₂ se introduce en el agua de los fotobiorreactores, donde las algas lo absorben y lo fijan de forma natural mediante la fotosíntesis que realizan gracias a las luces led. Por último, un dron acuático teledirigido toma muestras del agua para analizarlas y observar las variaciones del proceso, con el fin de mejorar los resultados.

Dany Ramírez, por su parte, cuenta que durante la entrega de premios comenzaron a perder la esperanza de ganar cuando, de repente, oyeron el nombre del Liceo Francés. "Nos emocionamos muchísimo porque no pensábamos que íbamos a llegar tan alto".

"Es un modelo que puede beneficiar a toda la comunidad canaria" Lucas Gouviac — Alumno Liceo Francés

En palabras de Lucas Gouviac, el modelo tiene una gran importancia para el archipiélago canario, ya que supone un avance de futuro. "Vivimos en una isla con pocos recursos y poder liberarnos de un problema tan grande como la contaminación del aire y de los ecosistemas marinos es algo fundamental. Por eso este es un modelo que puede beneficiar a toda la comunidad canaria".

Para que todo saliera según lo planificado, el entusiasmo por la ciencia y la comunicación entre los grupos jugaron un papel importante. De ahí que Telma Harjani valore el trabajo en equipo como la mejor lección del proyecto. "Gracias a la pasión por la ciencia encontramos algo de conexión que nos une y que hace que podamos trabajar mejor", remarcó.

Esta experiencia también le ha permitido conocer a más compañeros de otros cursos y "aprender un montón de cosas sobre ciencia". José Manuel González disfrutó del proceso de elaboración, porque, aunque "fuera lento", al final el resultado "mereció la pena".

Barco teledirigido diseñado por los alumnos del Liceo Francés. / ANDRES CRUZ

En casa recibieron el apoyo de sus familiares, pero el resultado es mérito de los alumnos, que trabajaron en clase durante todas las semanas del segundo trimestre. Sus profesores, Mohamed Moughfir y Solange Vadillo, motivaron a los chicos a sacar adelante este proyecto, que defienden como una "metodología muy positiva".

En palabras de Moughfir, este trabajo convierte a los alumnos en los protagonistas del cambio futuro. Vadillo por su parte añade que los exámenes son necesarios, pero con este trabajo se consigue que los alumnos se "impliquen mucho más". Además, cree que descubren realmente la utilidad de "todas esas teorías y conceptos" que muchas ocasiones parecen "un poco abstractos". "No hace falta darles más teoría porque con la investigación y la construcción de los materiales ya aprenden ellos mismos a su ritmo y sintiendo la motivación con cada pequeño éxito, que les impulsa a dar el siguiente paso", explicó.

El proyecto convierte a los alumnos en los protagonistas del cambio futuro

Álvaro Rodríguez y Enrique Fernández ven en la ciencia su futuro, en concreto en la programación, para crear algoritmos, sistemas de inteligencia artificial, aplicaciones o videojuegos con los que "mejorar la vida de la gente", remarcó este último. Por su parte, Telma Harjani también anima a muchas chicas a sumarse a la ciencia para que "algún día podamos llegar a la igualdad" porque, aclara, "esto consiste en equivocarse, así que no hay que tener miedo".

Los chicos tienen claro que el cambio climático no es un tema abierto a especulaciones. Jorge Valencia sostiene que se trata de un fenómeno con una base científica e invita a la población a informarse sobre el tema acudiendo a "distintas fuentes fiables", ya que "con los datos de la variación de las temperaturas que ha habido a lo largo de las últimas décadas podemos constatar que la diferencia entre el frío y el calor es cada vez más brusca". Por ello, remarca que el proyecto tiene como objetivo frenar esta situación "al menos en parte".