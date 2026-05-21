Paula Rodríguez emociona a San Fernando con un pregón lleno de memoria, raíces y amor por Maspalomas

La emoción, la memoria y el orgullo por las raíces marcaron este jueves el pregón inaugural de las Fiestas de San Fernando 2026, protagonizado por Paula Rodríguez Artiles en una abarrotada Casa de la Cultura de San Fernando.

Con un relato cercano, entrañable y profundamente humano, la pregonera realizó un recorrido por la historia de Maspalomas y San Fernando desde la mirada de quienes vivieron el nacimiento y crecimiento del municipio. “Soy maspalomera de pura raíz”, expresó emocionada al inicio de un pregón cargado de recuerdos, vivencias familiares y defensa de las tradiciones populares.

Paula Rodríguez recordó la infancia en el antiguo poblado, los juegos en las calles, las dunas de Maspalomas y la vida sencilla de aquellas primeras generaciones que ayudaron a levantar el municipio. “Los maspalomeros no hemos olvidado lo que llevamos en el corazón”, afirmó durante una intervención que despertó constantes aplausos entre el público.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con el recuerdo a su hijo, Noé Peña Rodríguez, referente del folclore y la cultura popular canaria, fallecido hace cuatro años. “Este pregón se lo dedico a él, a mi estrella del cielo”, señaló visiblemente emocionada. También aseguró que seguirá manteniendo vivo su legado “haciendo el bien y ayudando en lo que pueda a este pueblo de Maspalomas”.

La pregonera repasó además su trayectoria vinculada al cuidado y educación de generaciones enteras de vecinos del municipio. Recordó cómo comenzó cuidando a apenas ocho niños en una pequeña escuelita improvisada en su propia casa y cómo, ante la creciente demanda de las familias trabajadoras del sur, terminó creando una pequeña caseta de madera donde llegó a atender hasta 73 niños. Años después impulsó la creación de la primera guardería del sur, Los Dados, que llegó a contar con cerca de 300 menores y se convirtió en un referente para muchas familias del municipio durante décadas. “Casi toda la juventud de Maspalomas ha pasado por mis manos”, expresó con orgullo durante un pregón que conectó constantemente con la memoria colectiva de varias generaciones de vecinos.

La noche contó además con una banda sonora especialmente emotiva gracias a las actuaciones de la Agrupación Folclórica Cultural Umiaya y la Banda Sol y Arena. Umiaya fue fundada y creada por el propio Noé Peña Rodríguez como una iniciativa para impulsar, investigar y difundir el folclore canario en San Bartolomé de Tirajana, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los grandes referentes culturales del municipio.

La concejala de Turismo, Festejos y Eventos, Yilenia Vega, destacó que “Paula representa la memoria viva de San Fernando y de las familias que construyeron este pueblo desde el esfuerzo, las tradiciones y el cariño”. Vega señaló además que “este pregón resume perfectamente el espíritu de las fiestas de este año, centradas en nuestras raíces y en la importancia de transmitir nuestra identidad a las nuevas generaciones”.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subrayó que “escuchar a Paula ha sido escuchar la historia viva de San Fernando y de Maspalomas”. Marichal destacó que “sus palabras nos recordaron el valor de nuestras tradiciones, de nuestras familias y de todas esas personas que hicieron posible el municipio que conocemos hoy”.

Tras finalizar el pregón, el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, agradeció a Paula Rodríguez haber aceptado la responsabilidad de pregonar las fiestas “y hacerlo con tanto cariño, compartiendo tanta historia viva del municipio”. Además, gradeció los más de 43 años que Paula ha “querido, educado y compartido con los vecinos”.

La emoción afloró cuando las tías de la pregonera, Nemesia y Angelita, recibieron dos ramos de flores como muestra de reconocimiento y cariño por parte de Paula. Asimismo, la pregonera recibió de manos del alcalde una placa en agradecimiento a su labor como pregonera; de la concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, un cuadro con el cartel de las Fiestas de San Fernando 2026 como recuerdo de esta edición; y, por parte de un representante de El Poblado de San Fernando, un ramo de flores.

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Tras concluir el acto, Marco Aurelio Pérez dio por inauguradas oficialmente las Fiestas de San Fernando 2026, animando a vecinos y visitantes a disfrutar de unos días de convivencia, cultura popular y encuentro vecinal. La noche concluyó con un cóctel en el exterior de la Casa de la Cultura de San Fernando, donde asistentes, vecinos, familiares y autoridades compartieron un emotivo encuentro tras el acto inaugural brindis.