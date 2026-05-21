Planes para el fin de semana en Gran Canaria del 22 al 24 de mayo de 2026.

Un nuevo fin de semana con nuevos planes para divertirse y pasar unos días de relajación, diversión y entretenimiento en Gran Canaria. Tenemos cosas que hacer alrededor de toda la isla. De norte a sur, hay fiestas populares, actos culturales y gastronómicos. ¡No te lo puedes perder!

Las Palmas de Gran Canaria

En la capital grancanaria, uno de los principales atractivos del fin de semana será El Mercado de las Flores, que se celebrará en el Parque de San Telmo. La cita combinará ambiente comercial, propuestas musicales y actividades al aire libre durante el viernes y el sábado. Entre los conciertos previstos figuran actuaciones de Apolo GC, Los Lola, Omar & Johnny y un tributo a El Canto del Loco y Hombres G, convirtiendo este espacio del centro capitalino en uno de los puntos de encuentro más animados.

Cartel de El Mercado de las Flores 2026. / LP/DLP

También en Las Palmas de Gran Canaria, la ciudad acogerá una nueva edición de FIMAR, la Feria Internacional del Mar, una propuesta vinculada al sector náutico y marítimo que se desarrollará durante todo el fin de semana. La programación incluye zona expositiva, charlas, talleres divulgativos, actividades infantiles y una zona gastronómica, con el objetivo de acercar el mundo del mar a todos los públicos.

Cartel de FIMAR 2026. / LP/DLP

La playa de Las Canteras será otro de los escenarios destacados con la celebración del Sand Series Classic ITF Beach Tennis, una competición internacional de tenis playa que reunirá a deportistas de casi una treintena de países. El evento refuerza el papel de la capital como sede de citas deportivas vinculadas al litoral y al turismo activo.

Cartel del Mundial de Tenis Playa 2026. / LP/DLP

En el barrio de Tenoya, la programación festiva llegará con el Festival Adeun, que tendrá lugar en la Plaza Alcalde Juan Santana Vega Juan Machado. La propuesta estará centrada en el folclore y el baile tradicional canario, ofreciendo una jornada de encuentro vecinal y cultura popular.

La oferta cultural de la capital se completa con el espectáculo de humor de Omayra Cazorla, que actuará en el Muro Marrero Gallery and Art Space. La humorista grancanaria presentará su espectáculo NQVL, una cita con entrada gratuita que suma una alternativa escénica a la agenda del fin de semana.

Cartel del show de Omayra Cazorla de este sábado. / LP/DLP

Valsequillo

En la zona de medianías, Valsequillo celebrará la XI Feria de la Fresa, una cita ya consolidada en el calendario del municipio. La actividad tendrá lugar en la Plaza Tifaritti y sus alrededores, con una programación pensada para poner en valor uno de los productos más característicos de la localidad.

Durante la mañana del domingo habrá venta de fresas locales, rutas a fincas, demostraciones de cocina, concurso de postres, zona gastronómica y actuaciones musicales. La feria se presenta como una oportunidad para disfrutar del producto local y conocer de cerca el trabajo del sector agrícola del municipio.

XI Edición de la Feria de la Fresa de Valsequillo. / LP/DLP

Valleseco

En el norte de la isla, Valleseco vivirá uno de sus fines de semana grandes con las Fiestas de San Vicente Ferrer. El municipio ha preparado una programación marcada por la música, las actividades populares y el ambiente festivo en el casco.

El sábado habrá concierto de Señor Natilla, pasacalles, Fiesta Joven y verbena con Grupo Bomba y La Mekánica. El domingo, la actividad continuará con la Feria Regional de la Sidra, una de las citas más representativas del municipio, además de fiesta infantil, reparto de huevos duros con sidra y conciertos de Los 600, Que Chimba y la Parranda de Teror.

Cartel de la Feria de la Sidra 2026. / LP/DLP

San Bartolomé de Tirajana

En el sur de la isla, San Bartolomé de Tirajana concentrará buena parte de la actividad festiva con las Fiestas de San Fernando, en Maspalomas. El núcleo sureño vivirá varios días de celebración con propuestas para todos los públicos.

El viernes la programación incluirá animación infantil, la celebración de Masparranda, con ambiente canario y degustaciones, además de una Noche Joven. El sábado será uno de los días principales con la romería ofrenda a San Fernando y una verbena posterior. El domingo continuará la actividad con una exposición de vehículos antiguos, fiesta de la espuma y la gala de elección de la Reina Infantil y Juvenil. Puedes ver el programa completo en este enlace.

Cartel de este año de las fiestas de San Fernando de Maspalomas. / LP/DLP

Mogán

También en el sur, el municipio de Mogán celebrará las Fiestas de María Auxiliadora en Motor Grande, en Puerto Rico. La programación se extenderá durante varios días y combinará actos religiosos, actividades infantiles, música y encuentros vecinales.

Entre las propuestas previstas figuran la noche del vecino, actuaciones musicales, humor, torneo de zanga, fuegos artificiales, verbena, fiesta de la espuma, misa, procesión y un fin de fiesta con mariachis. La celebración convierte a Motor Grande en uno de los puntos festivos del municipio durante el fin de semana.

Programación de las fiestas de Motor Grande, Puerto Rico. / LP/DLP

Arucas

En Arucas, el casco histórico será protagonista con las V Jornadas Arucas Piedra y Flor, una programación que une patrimonio, naturaleza, cultura y actividad comercial. Durante la semana y el fin de semana se desarrollarán talleres, juegos, charlas y conciertos, además de la Feria Empresarial Piedra y Flor.

La música también tendrá presencia con el concierto del timplista Yoné Rodríguez, mientras que las actividades vinculadas a la flor y al entorno urbano buscan dinamizar el centro histórico y reforzar la identidad del municipio.

Arucas también acogerá la Feria de Ganado de Gran Canaria, que se celebrará en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo. El evento incluye el XXXIII Concurso Exposición de Ganado Selecto, con exposición de animales, catas comentadas, degustaciones, talleres y actividades infantiles. La cita servirá para poner en valor el sector primario y acercar el mundo ganadero a familias y visitantes.

Además, el barrio de Juan XXIII celebrará las Fiestas de Santa Rita, con una programación marcada por el ambiente vecinal. Habrá pasacalles, pregón, misa, actuaciones de humor y música, feria solidaria, exposición de coches antiguos, folclore, verbena y brindis popular.

Firgas

En Firgas, la música será la gran protagonista con el IV Firgas Big Band Festival, que tendrá lugar en el aparcamiento municipal de la villa. La cita reunirá a varias formaciones en una jornada dedicada al jazz, los metales y los grandes formatos musicales. Aquí estan todos los horarios.

Programa del Firgas Big Band Festival 2026. / LP/DLP

El festival contará con las actuaciones de Soler Jazz Band, Sax Pack Big Band, Arístides Moreno con 101 Brass Band y la Gran Canaria Big Band, que presentará el espectáculo Canariedad. La propuesta refuerza la apuesta del municipio por una programación cultural diferenciada y de calidad.

Telde

En Telde, el barrio de La Gavia vivirá las Fiestas de María Auxiliadora y Sagrado Corazón, con una programación centrada en la participación vecinal. El pregón correrá a cargo de los niños y niñas del colegio de La Gavia, reforzando el protagonismo de la comunidad educativa en el inicio de las fiestas.

La agenda incluye la actuación de la Parranda Merita La Pena, una romería ofrenda solidaria, rondallas y una verbena con Yoni y Aya. La celebración combina tradición, música y convivencia en uno de los barrios del municipio.

Fiestas de La Gavia, Telde. / LP/DLP

Entre los municipios de Telde y Valsequillo, el barrio de Tecén celebrará sus fiestas en honor a Nuestra Señora María Auxiliadora. La programación incluye actos populares, religiosos y tradicionales a lo largo de varios días.

Entre las actividades previstas destacan la scala hifi adulta, la verbena, la romería ofrenda, los fuegos artificiales, la misa y procesión, una exhibición de trilla y una tarde infantil. La celebración mantiene el carácter comunitario de una fiesta compartida entre dos municipios.

Ingenio

En el sureste de Gran Canaria, Ingenio celebrará las Fiestas de Santa Rita en El Sequero. El barrio contará con varios días de programación en los que se mezclan los actos religiosos, las actividades populares y las propuestas familiares.

Habrá pasacalles, misa, pregón, torneo de zanga, actuaciones de humor y música, feria solidaria, exposición de coches antiguos, folclore, verbena, mañana infantil, brindis popular, procesión y bendición de panes y flores. Una programación amplia que busca mantener viva la tradición festiva del barrio.

Fiestas de Santa Rita, Ingenio, para este año 2026. / LP/DLP

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para tener un puente marcado por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la Isla. ¡Pincha aquí para que no te pierdas ninguna romería este 2026!