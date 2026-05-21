El primer premio de la Lotería Nacional deja parte de su fortuna en Gran Canaria

La suerte volvió a sonreír a Canarias en el sorteo de la Lotería Nacional celebrado este jueves 21 de mayo de 2026. El primer premio, dotado con el número 45.780, fue consignado en distintos puntos del país y también dejó parte del premio en la provincia de Las Palmas, donde se vendieron décimos agraciados en dos administraciones, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el número premiado fue distribuido en el municipio de Gáldar, en la isla de Gran Canaria, a través de una administración situada en la calle Cantante Lucy Cabrera Suárez, 4, local 3, en la población de La Galera. Además, también se vendieron décimos del primer premio en El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana, concretamente en la administración ubicada en Jamaica, 25 esquina Panamá, 23.

La noticia ha generado expectación entre vecinos y clientes habituales de ambos puntos de venta, ya que el reparto del primer premio supone una importante inyección económica para los afortunados que adquirieron allí sus boletos.

El sorteo, correspondiente al Sorteo 041 de la Lotería Nacional, repartió el primer premio al número 45.780 y el segundo premio al 38.140. Ambos números estuvieron muy repartidos por distintas provincias españolas.

Canarias vuelve a aparecer entre las administraciones agraciadas

La presencia de Canarias entre las administraciones premiadas vuelve a situar al archipiélago como uno de los territorios donde la suerte hace parada de forma recurrente en los sorteos nacionales. En esta ocasión, la provincia de Las Palmas consiguió colarse entre las localidades agraciadas con el premio principal del sorteo.

Aunque no ha trascendido cuántos décimos fueron vendidos en cada administración canaria, el hecho de haber consignado el número ganador ya convierte a estos puntos de venta en protagonistas de la jornada.

Los clientes habituales de las administraciones de Gáldar y El Tablero comprobaron desde primera hora los números premiados tras conocerse el resultado oficial publicado por Loterías y Apuestas del Estado.

El primer premio estuvo muy repartido por España

Además de Canarias, el número 45.780 también fue vendido en otros municipios de España como:

Dénia (Alicante)

Arcos de la Frontera (Cádiz)

Ajalvir (Madrid)

Los Campos-Corvera (Asturias)

Badajoz

Barcelona

Moraleda de Zafayona (Granada)

Jun (Granada)

Albolote (Granada)

Caravaca de la Cruz (Murcia)

Asimismo, parte del premio fue distribuido a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, lo que amplía todavía más la posibilidad de que existan ganadores en distintos puntos del país.

El segundo premio cayó en Granada, Barcelona, Madrid y Murcia

El segundo premio del sorteo correspondió al número 38.140, también muy repartido por varias provincias españolas. Entre las localidades agraciadas figuran Granada capital, Santa Coloma de Gramenet, A Coruña, Alcobendas y San Pedro del Pinatar.

En el caso del primer premio, el reintegro correspondió al número 0, mientras que para el segundo premio fueron agraciadas las terminaciones acabadas en 3 y 8.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).